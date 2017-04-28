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ДЕНТИНЬО: «В чемпионате еще ничего не решено»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от оставшейся части сезона

  • 28.04.2017 12:50
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Дентиньо
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Полузащитник «горняков» ответил на вопросы журналистов.

– Многие болельщики жалуются, что чемпионат стал неинтересным. Каково играть с таким запасом, когда практически все известно?
– Для меня чемпионат остается очень интересным. Все должны прекрасно понимать, что сегодня еще ничего не решено. Мы сфокусированы на всех матчах и будем работать до конца. Когда результат будет подтвержден математически, тогда сможем отмечать.

– Ты провел 100 поединков за «Шахтер». Какой из них особенно запомнился?
– Мне очень сложно выделить определенный, потому что все игры в футболке «горняков» для меня важны. Выступать за такой большой клуб – огромная привилегия. Думаю, для каждого из нас всегда важны матчи с «Динамо».

– Самый памятный гол?
– Наверное, как раз в ворота «Динамо» в этом сезоне.

– Ты пропустил некоторое время из-за травмы. Как сейчас оцениваешь свои кондиции?
– Счастлив, что вернулся на поле. Хочу поблагодарить весь наш медицинский департамент и тренерский штаб: они делали все, чтобы это произошло как можно быстрее. Для меня очень важно играть. Буду работать на максимуме. Думаю, еще несколько тренировок, и я смогу восстановиться на сто процентов.

Источник — ФК Шахтер

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