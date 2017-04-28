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Тьяго Алькантара продлил контракт с Баварией

Новое соглашение полузащитника рассчитано до 2021-го года

  • 28.04.2017 12:33
  • 126 просмотров
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Метки
ФК Бавария
© ФК Бавария

Вслед за Кинглси Команом (до 2020 года) «Бавария» продлила контракт и с Тьяго Алькантарой. Футболист сборной Испании, контракт которого изначально был рассчитан до 2019 года, досрочно продлил его до 30 июня 2021 года. «Тьяго - один из лучших и самых востребованных полузащитников Европы. Мы очень рады, что этот великолепный профессионал ещё долгие годы будет выступать за наш клуб», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Сам Тьяго также был очень счастлив продлением контракта: «Моя семья и я очень хорошо чувствуем себя в Мюнхене. Здесь нам всё подходит. В будущем я хочу выиграть с «Баварией» много титулов».

Источник — ФК Бавария

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