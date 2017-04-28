Голкипер Днепра интересен мадридскому Реалу

18-летним голкипером «Днепра» Андреем Луниным интересуются менеджеры мадридского «Реала».
Причем разговор идет весьма конкретный и есть вероятность, что вратарь переберется в Испанию летом.
В текущем сезоне Лунин провел за «Днепр» 17 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €0,3 миллиона.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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спершу хай порадяться із Зозулею, Коноплянкою і Гуцуляком
И это статистика надёжного вратаря? Я, естественно, как украинский болельщик был бы рад, но похоже на жирную утку для французского паштета
Эх, а как бы было красиво, хоть в 5 команду Реала для начала
А может слухи возникли от того , что кто-то из Укр грандов заинтересовался и так набивают цену?
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