Голкипер Днепра интересен мадридскому Реалу

Ну, и как вам теперь этот "ваш" президент? "Томогавки" не беспокоят?

в адрес Кличка сказал все верно... Шумахер тоже велик, но вот его возвращение в Формулу, считаю, ...

Тобі хей взагалі тоді не варто виходи на ринг після твого останнього позорища

В смысле, для грандов цену набивают )

А может лучше сначала с Шевченко, Малиновским или , на худой конец , Шаховым пусть посоветуется...

"В текущем сезоне Лунин провел за «Днепр» 17 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей...