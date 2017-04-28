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Голкипер Днепра интересен мадридскому Реалу

Андрей Лунин может перебраться в Испанию уже этим летом

  • 28.04.2017 12:16
  • 2274 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карпаты. Андрей Лунин
© ФК Карпаты. Андрей Лунин

18-летним голкипером «Днепра» Андреем Луниным интересуются менеджеры мадридского «Реала».

Причем разговор идет весьма конкретный и есть вероятность, что вратарь переберется в Испанию летом.

В текущем сезоне Лунин провел за «Днепр» 17 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €0,3 миллиона.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    okoronkwo-aizek
      okoronkwo-aizek, 28.04.2017 12:45
    +8
    Сьогодні ніби не 1 квітня.
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    turist86
      turist86, 28.04.2017 13:09
    +1
    кря-кря

    спершу хай порадяться із Зозулею, Коноплянкою і Гуцуляком
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    Stas0809
    online
      Stas0809, 28.04.2017 13:47
    -1
    "В текущем сезоне Лунин провел за «Днепр» 17 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей. "
    И это статистика надёжного вратаря? Я, естественно, как украинский болельщик был бы рад, но похоже на жирную утку для французского паштета
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    dnk-msk
    online
    dnk-msk, 28.04.2017 13:48
    0
    turist86, 28.04.2017 13:09
    спершу хай порадяться із Зозулею, Коноплянкою і Гуцуляком
    А может лучше сначала с Шевченко, Малиновским или , на худой конец , Шаховым пусть посоветуется?

    Эх, а как бы было красиво, хоть в 5 команду Реала для начала
    А может слухи возникли от того , что кто-то из Укр грандов заинтересовался и так набивают цену?
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    dnk-msk
    online
    dnk-msk, 28.04.2017 13:49
    0
    В смысле, для грандов цену набивают )
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