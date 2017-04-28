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Алексей Шевченко вернулся в общую группу

«Заря» готовится к матчу с «Олимпиком»

  • 28.04.2017 11:55
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ФК Заря. Алексей Шевченко
© ФК Заря. Алексей Шевченко

Уже завтра в 15 часов «Заря» возьмёт курс на Киев, где в воскресенье в 14.00 на стадионе имени Валерия Лобановского в рамках 27-го тура встретится с донецким «Олимпиком».

А пока что «чёрно-белые» находятся в традиционном цикле подготовки к игре. Тренируются луганчане, как и прежде, на базе.

Главная положительная новость – возвращение в общую группу голкипера Алексея Шевченко. Напомним, что из-за проблем со спиной Алексей пропустил несколько недель. Позиция основного голкипера в последних турах была у Игоря Левченко. Кому доверит место в воротах в игре с «Олимпиком» Юрий Вернидуб, узнаем уже в это воскресенье.

А вот Желько Любенович и Вячеслав Чечер по-прежнему продолжают восстанавливаться. Желько Любенович, к примеру, уже начал совершать пробежки, но участия в матче с «Олимпиком» не примет.

По плану идёт процесс восстановления и у нашего капитана Никиты Каменюки. На данный момент он находится в Италии, где проходит плановые восстановительные процедуры. Кстати, уже в ближайшие дни Никита вернётся в Украину и точно поддержит нашу команду на трибунах стадиона «Динамо» в игре с «Олимпиком». 

Источник — ФК Заря

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