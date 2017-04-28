Страсти по формату

Sport.ua пытается разобраться, по какой же схеме должен проводиться следующий чемпионат страны по футболу, и приходит к выводу, что наша главная беда – отнюдь не формат.

Хорошего без плохого не бывает, ведь даже школьнику на летние каникулы задают домашнее задание. Что уж там говорить о мучительных поисках оптимальной формулы проведения следующего чемпионата страны по футболу, когда любые благие намерения все равно не достигнут идеала, поскольку всегда найдутся критики со своим железным аргументом.

Премьер-лига наконец-то определилась

Разобраться в нынешних непростых условиях, какая формула проведения следующего чемпионата страны по футболу является самой подходящей, неподъемная ноша даже для терпеливых и педантов. Потому что, с одной стороны, будут звучать призывы вернуться к формату с 16 командами в Премьер-лиге, а другая сторона не менее уверенно будет ратовать за проведение многоступенчатого первенства с 12 коллективами. Наиболее сложно, парадоксально в этой связи то, что и одни, и другие будут правы. И чтобы принять какое-то решение, придется обязательно резать по живому. И еще нужно понимать, что решение сие будет не столько правильным, сколько итоговым.

12 команд так и остались в чемпионском забеге, однако на повестке дня внезапно появился шестой вариант, который сейчас считается базовым. Но пока остается время для размышлений, а с ними и для колебаний, вряд ли кто-то даст гарантии, что вдруг не вылезет наружу еще один, седьмой вариант

На данный момент мы можем утверждать, что Премьер-лига наконец-то определилась с форматом следующего чемпионата. Первоначально предлагались сразу пять вариантов, и все они зиждились исключительно на 12 клубах-участниках. В итоге 12 команд так и остались в чемпионском забеге, однако на повестке дня внезапно появился шестой вариант, который сейчас считается базовым. Но пока остается время для размышлений, а с ними и для колебаний, вряд ли кто-то даст гарантии, что вдруг не вылезет наружу еще один, седьмой вариант.

В этой связи меньше всего хотелось бы бросать камни в огород организации, отвечающей за проведение чемпионата. Время для футбола сейчас не самое удобное, людям не до зрелищ. Премьер-лига полностью соответствует духу времени, играет, как умеет. Однако напрашивается вывод, что УПЛ, к глубокому сожалению, не имеет какой бы то ни было внятной стратегии развития украинского элитного футбола. Сложилось впечатление, что структура живет исключительно сегодняшним днем. С точки зрения определения времени начала матчей следующего тура или героев очередного игрового дня – это хорошо. Но когда нужно заглянуть вперед – робкие попытки ткнуть пальцем в небо. А это плохо. Ситуация очень похожа на действия нашего Национального Банка. Который, как сказал в свое время президент Ющенко, лишь фотографирует курс валют. Вместо того, чтобы заняться этим вопросом всерьез и вплотную, формировать этот самый показатель.

В таком внутреннем «экзистенциализме» Премьер-лиги не нужно искать подводных течений, ломать голову, кому это выгодно. Просто ситуация такова, каковой является: пианист действительно лучше сыграть не может. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь взвалить на себя ответственность за всю страну тоже некому. А футбол – лишь отображение более глобальных процессов.

Формула проведения чемпионата-2017/2018: за и против

Посему не будем искать виновных и открывать охоту на ведьм. Занятие это насколько неблагодарное, настолько и тщетное. Попытаемся лишь (насколько это вообще возможно) разобраться в тонкостях формата проведения следующего чемпионата страны по футболу.

Итак, как было сказано выше, Премьер-лига отрапортовала о промежуточном консенсусе (формулу еще должны утвердить на исполкоме ФФУ) в вопросе схемы проведения чемпионата сезона 2017/2018. Команд будет 12-ть, они проведут два круга, по итогам которых сформируется две шестерки: первая в своем турнире разыграет чемпиона и участников еврокубков, вторая – продолжит борьбу за выживание. Худшая команда из второй шестерки покинет «вышку», 10-я и 11-я команды сыграют плей-офф со второй и третьей командами Первой лиги.

Видится, данная модель не вызывает настолько большое отторжение, как предложенная ранее схема «Шахтера», которая предусматривала еще один плей-офф – за место в Лиге Европы (при таком варианте лучшая команда второй шестерки должна разыграть путевку в еврокубки с пятой командой первой шестерки). Кажется, что в этой связи логика победила азарт: коль есть два круга, по итогам которых формируется первая шестерка, стало быть, все сыграют со всеми, зачем тогда реанимировать неудачника со второй шестерки, пускай и самого лучшего, и искусственно вклинивать его в разборки за путевки в еврокубки.

Преимуществом последней на данный момент схемы чемпионата имени УПЛ может служить тот факт, что во второй шестерке будет хотя бы видимость интриги: сразу три команды с конца турнирной таблицы рискуют понизиться в классе, поэтому битва за место под солнцем обещает стать более-менее жаркой.

Однако, если говорить с глобальной точки зрения, следующий чемпионат вряд ли станет интереснее нынешнего. Чтобы подтвердить данный тезис, нужно копнуть немного глубже.

Вторая шестерка, борющаяся за то, чтобы не вылететь в Первую лигу, - зрелище априори обреченное. Даже если там действительно будет «заруба», зритель массово туда идти не захочет

Практически все стороны переговорного процесса – ФФУ, УПЛ, ПФЛ и клубы – оказались едины в одном: в отстаивании интереса болельщика, в желании заманить этого самого фана на стадион. Сейчас не будем злорадствовать и умничать, утверждая, насколько эта забота о болельщике искренняя. Просто примем за чистую монету тот факт, что играть при пустых трибунах – все равно, что смотреть футбол по телевизору с одним лишь звуком, без картинки; то есть, клубы и посредники заинтересованы, чтобы мы с вами вернулись на стадионы. Позволит ли это сделать новая схема проведения первенства? Увы и ах, но вряд ли. Дело в том, что вторая шестерка, борющаяся за то, чтобы не вылететь в Первую лигу, - зрелище априори обреченное. Даже если там действительно будет «заруба», зритель массово туда идти не захочет. Да что там зритель – некоторые матчи из этой «оперы» уже сейчас отказываются показывать даже наши официальные трансляторы. Канал «2+2» некоторым поединкам УПЛ предпочитает бои без правил и сериалы, спихивая матчи типа «Звезда» - «Сталь» на УНИАН. То есть, какой поп, такой и приход…Опять-таки, здесь нет попытки «наехать» на канал и обязать его себе во вред показывать неконкурентный продукт сомнительного качества, это простая констатация еще более простого факта.

С введением плей-офф матчи условной «Стали» с такой же условной «Звездой» (да простят меня эти почтенные клубы) не будут иметь больший ажиотаж, нежели сейчас. И «2+2» менять свою политику тоже не собирается. Как, впрочем, и зритель, которому интереснее раз в квартал увидеть на своем поле игру против «Динамо», нежели каждый выходной – матч против таких же неудачников, как и родная команда. Видится, что чемпионат с делением на лучших и худших, какие бы благие цели не преследовало это деление, обречен. Поэтому не стоит особо рассчитывать, что зритель подтянется на этот аутсайдерский междусобойчик. Мелковато это. И безвкусно. Извините, но это так.

Первая шестерка – дело иное. Но до поры до времени. Когда радетели этой схемы говорят об усилении интриги, они не до конца договаривают. Дело в том, что если бы после первой стадии чемпионата – поединков формата все против всех, - первая шестерка команд начинала бы свой чемпионат не с тем турнирным багажом, который добыт на протяжении 22 туров, а с очками, заработанными лишь в матчах между первыми шестью командами, такой турнир имел бы право считаться более интригующим. Для болельщиков – наверняка. Не знаю, интересным ли, но вот с точки зрения усиления интриги – уж точно.

Дело не только в формате

Поэтому, если говорить по большому счету, новая формула проведения чемпионата практически не изменит положение вещей. Аналитики, статистики и телевизионщики уже доказали, причем на пальцах, что зрительский интерес не связан напрямую с форматом проведения первенств. Существует масса иных общеизвестных нюансов и проблем, более точечно и действенно влияющих на желание/нежелание наших граждан идти на стадион. И сколько еще эти нефутбольные проблемы будут больно бить по нашему футболу – одному Всевышнему известно. Поэтому, если быть до конца откровенными, хотя бы перед собой, нужно признать, что в ближайшее время наш клубный футбол вряд ли будет таким, как пять-семь лет назад. Народ нищает, эмоции направлены в иную сторону, футбольные клубы в большинстве своем тоже сводят концы с концами. Люди не идут на стадион, потому как не интересно, они не могут переключиться, команды не могут раскрыться, ибо играют без зрителя. Замкнутый круг…

Это значит, что выхода нет? И что все равно, как играть чемпионат – с двенадцатью командами, четырнадцатью или шестнадцатью?

Нынешнее перетягивание каната, рассусоливание и надежды на то, что все рассосется, смахивает на расписку в собственном бессилии. Мы наконец-то должны научиться действовать жестко, четко и быстро. Полумеры хороши лишь в экзистенциализме

Отнюдь нет. Просто надо очень четко представлять, что нужно сделать. И что можно. Если в идеи проводить чемпионат с 16 клубами есть как минимум пять апологетов («Динамо», «Карпаты», «Черноморец», «Александрия», «Волынь»), нужно либо принять их доводы, либо предложить что-то более весомое свое. Если приверженцы игры с 12-ю коллективами ставят во главу угла интригу, они должны придумать что-то эдакое, чтобы заметно повысить интерес к турниру неудачников со второй шестерки и обязательно отказаться от сохранения набранных очков в третьем круге. К тому же, какой бы в итоге не оказалась формула проведения соревнований, она должна была быть утверждена уже давно (хотя бы для того, чтобы телевизионщики могли разделить между собой трансляции и лучшее из них продать за рубеж). И с ней бы все смирились. А нынешнее перетягивание каната, рассусоливание и надежды на то, что все рассосется, смахивает на расписку в собственном бессилии. Мы наконец-то должны научиться действовать жестко, четко и быстро. Полумеры хороши лишь в экзистенциализме. В реальной жизни полутонов меньше. И еще: мы сами должны уважать свой чемпионат. Но…

Если прошедший сезон прошел по одной формуле, нынешний – по другой, следующий – опять-таки пройдет по новой, а после него – снова будет ноу-хау – о каком уважении к турниру со стороны мы можем говорить, если его участники не могут выработать внятные и долгоиграющие правила игры.

Футбольным клубам и структурам, их представляющих, нужно наконец-то научиться жить и работать по-новому.

И народ на трибуны постепенно подтянется.

Валерий ВАСИЛЕНКО