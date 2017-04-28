Манчестер Юнайтед нацелился на Морату и Гризманна

Английский «Манчестер Юнайтед» будущим летом намерен провернуть несколько серьезных трансферов.
В частности, «красные дьяволы» намерены приобрести у «Реала» 24-летнего форварда Альваро Морату, а у «Атлетико» выкупить контракт 26-летнего нападающего Антуана Гризманна.
Ориентировочная стоимость Гризманна составляет €80 миллионов, Мораты – €40 миллионов.
Источник — The Telegraph
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