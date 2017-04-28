«Спартак» минимально побеждает «шмелей»

«Спартак» реабилитировался перед своими болельщиками за недавнее позорное поражение от «Ростова», минимально одолев на классе в родных стенах «Урал». «Шмели», обескровленные потерей сразу нескольких ключевых игроков, сумели дать бой лидеру, но проявили себя с хорошей стороны лишь в обороне, в атаке же команда из Екатеринбурга сыграла слабо.

Победный гол в матче забил Фернандо, ударом из-за пределов штрафной. Правда, не обошлось без рикошета, мяч залетел в ворота от ноги Грегора Балажица. Команда Массимо Карреры, одержавшая важную победу накануне ключевой игры с ЦСКА, сыграла прагматично и по счету, фактически ничего не дав создать «Уралу» у своих ворот.

«Спартак» - «Урал» 1:0

Гол: Фернандо, 23

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Фернандо, Зобнин – Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 71), Промес – Мельгарехо

«Урал»: Заболотный – Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Балажиц, Табидзе, Данцев – Павленко, Коробов (Серченков, 77), Димитров (Ломакин, 82), Лунгу – Ильин

Предупреждения: Попов – Балажиц

Черная полоса «Рубина»

А вот кто сильно огорчает своими результатами, это «Рубин». Были большие надежды у казанских болельщиков, что их любимая команда во второй части сезона значительно улучшит игру, процент побед и будет бороться за зону Лиги Европы, но этого не последовало. «Рубин» выиграл этой весной всего однажды – в первом весеннем туре, минимально одолев «Анжи». Затем последовала 7-матчевая безвыигрышная серия (четыре поражения и три ничьи), которая длится по сегодняшний день.

Очередную неудачу команда Хавьера Грасии потерпела в домашней встрече с «Тереком». Грозненская команда сама не блещет весной, но все же лучше выглядит, нежели «Рубин». Единственный гол в матче под занавес первого тайма забил Аблай Мбенг, принеся своей команде вторую победу весной. Более того, «Терек» поднялся на шестое место, и гипотетически еще может побороться за еврокубковое место.

А «Рубин» может уже думать о следующем сезоне, в этом сезоне казанцы уже ни на что серьезное не претендуют. Да и не факт еще, что испанский наставник с такими результатами сохранит место главного тренера команды на сезон 2017/2018.

«Рубин» - «Терек» 0:1

Гол: Мбенг, 44

«Рубин»: Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Самбрано, Набиуллин – Лестьенн (Рочина, 68), Сонг (М’Вила, 38), Цакташ, Жемалетдинов (Ткачук, 78) – Жонатас, Канунников

«Терек»: Городов – Семенов, Анхель, Родолфо, Плиев – Пирис, Кузяев – Лебеденко (Иванов, 82), Мохаммади – Митришев (Торже, 69) – Мбенг (Балай, 79)

Предупреждения: Цакташ, Самбрано, М’Вила, Санчес – Кузяев, Плиев, Родолфо



ЦСКА уничтожает «Локомотив»

Команда Виктора Гончаренко великолепно провела первое из двух московских дерби на этой неделе. ЦСКА нанес крупное поражение «Локомотиву», который до отчетной встречи уступил весной всего однажды. Уже в первом тайме «армейцы» обеспечили себе победный результат, забив три безответных мяча.

Очередным голом отличился Витиньо, значительно усиливший линию атаки московской команды после своего возвращения в ЦСКА. Также по голу забили Алан Дзагоев, который уже на 17-й минуте покинул поле из-за травмы и Александр Головин. А уже в самом дебюте второго тайма Бибрас Натхо поставил жирную точку в поединке, пробив Гильерме с острого угла.

«Локомотив» однозначно провел худшую игру в весенней части сезона. «Железнодорожники» совершили чрезмерно много ошибок в обороне, не смогли навязать сопернику борьбу в центре поля и вообще были не похожи на себя. Вся острота в атаке москвичей в основном исходила от Мануэла Фернандеша и его стандартных положений.

Впереди у ЦСКА ключевая игра сезона со «Спартаком», в которой многое прояснится. В случае победы команда Виктора Гончаренко сократит отставание от «красно-белых» до четырех очков, максимально заставив «Спартак» нервничать. И за четыре тура до финиша сезона все что угодно может произойти. В случае же ничьи или поражения, пожалуй, о чемпионстве можно будет забыть.

А вот для команды Юрия Семина ключевая игра – кубковая, где в финале «Локо» будет сражаться (матч состоится уже на следующей неделе) за трофей и еврокубковую путевку с «Уралом».

ЦСКА – «Локомотив» 4:0

Голы: Дзагоев, 11, Витиньо, 39, Головин, 45, Натхо, 52

ЦСКА: Акинфеев – Васин, Игнашевич, А. Березуцкий – Вернблум – Фернандес (Тошич, 81), Дзагоев (Набабкин, 17), Натхо, Головин – Ионов, Витиньо (Чалов, 65)

«Локомотив»: Гильерме – Янбаев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов – Майкон (Фарфан, 46), Тарасов (Баринов, 46), И. Денисов, Фернандеш – Миранчук (Игнатьев, 68), Ари

Первое домашнее поражение «Амкара» в сезоне

Великолепная домашняя серия «Амкара» подошла к концу. Команда Гаджи Гаджиева потерпела первое домашнее поражение в сезоне. Уступили «красно-черные» главному претенденту на четвертое место «Краснодару». Игра получилась упорной и обе команды показали конкурентноспособный футбол.

«Быки» сумели дожать соперника лишь во второй половине второго тайма за счет более высокого индивидуального мастерства исполнителей. Сначала отличился Федор Смолов, забив 15-й гол в сезоне в Премьер-лиге, а затем Вандерсон сотворил небольшой шедевр и красивым обводящим ударом поразил дальний угол.

«Амкар» - «Краснодар» 0:2

Голы: Смолов, 63, Вандерсон, 76

«Амкар»: Хомич – Милькович, Зайцев, Конде, Занев, Гиголаев – Голь, Комолов (Йовичич, 79), Баланович (Гасилин, 73), Бодул – Прокофьев (Костюков, 46)

«Краснодар»: Синицын – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Шишкин (Жигулев, 83), Газинский – Классон, Подберезкин (М. Перейра, 62), Вандерсон (Жоаозиньо, 77) – Смолов

Предупреждение: Гиголаев

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