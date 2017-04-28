БЕРНАРД: «Ярмоленко заслуживает всех комплиментов в свой адрес»

ПРИВЫКНУТЬ К СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ НЕВОЗМОЖНО



- Как ваше самочувствие? - спросил я первым делом у компактно расположившегося напротив бразильца. - И что случилось в матче с «Динамо»?

- Получил болезненный удар по ноге. Впрочем, сам момент был игровой, никаких претензий ни к кому не имею.



В течение первых двух дней после матча в общей группе не тренировался, но сейчас чувствую себя хорошо. Небольшая боль сохраняется, но к воскресному матчу против «Александрии» должен восстановиться на сто процентов.



- Смотреть за игрой со скамейки - занятие довольно нервное. Кубковый матч с «Днепром» не стал исключением?

- Вы правы, это не очень комфортное чувство. Лично мне, вообще, психологически сложно проводить много времени на скамейке запасных, так как в Бразилии я проводил абсолютно все игры даже при режиме двух матчей в неделю.



- В премьер-лиге «Шахтер» очень долго шел без поражений. Можно ли сказать, что «баранка» от «Черноморца» встряхнула вас, и к следующим встречам команда подошла более собранно?

- Я бы назвал ту встречу своеобразным моментом предупреждения для нас. К счастью, мы сделали правильные выводы, памятуя о том, какие сверхважные матчи предстояли нам сразу после этого. Я говорю не только о «Динамо», но и о крайней неудобном для нас «Олимпике», у которого мы не могли выиграть в течение двух матчей подряд. Что же касается нашего дерби с киевлянами, то здесь излишняя накачка не требовалась: все хорошо понимали силу соперника, и ни у кого не возникало желания сокращать наш отрыв от главного конкурента до восьми очков.



- И все-таки поражение от одесского клуба стало следствием расслабленности и недооценки соперника?

- Я не склонен драматизировать итоги той встречи. Это спорт, и обойтись в нем без микроспадов практически невозможно. По рисунку, это была типичная для «Шахтера» игра, когда у нас вроде бы получалось выходить в атаку безо всяких видимых проблем, однако в решающий момент то и дело подводила реализация. Что-то похожее, кстати, случилось с нами и в поединке с «Днепром». Ну и, само собой, возможно, из-за нашего невнимания, «Черноморцу» удалось дважды прорваться к нашим воротам и в отличие от нас свои шансы не упустить. В чем тоже, безусловно, есть заслуга нашего соперника.



ПРИ ФОНСЕКЕ МЫ ПЕРЕСТАЛИ БЕГАТЬ ЗА МЯЧОМ



- Как найти в себе мотивацию, если, по сути, уже поздней осенью все поняли, что «Шахтер» своего не упустит?

- А вот я бы не стал так уверенно говорить о том, что мы уже чемпионы. Нельзя терять бдительности, мы должны быть крайне внимательны в каждом матче, быть готовым к сложностям и уметь их решать. И только когда завоевание золота подтвердится математически, начнем праздновать. Но пока этого не случилось, необходимо отдавать себе отчет в том, что мы имеем право уходить с поля довольными, лишь только победив. Нужно отдать должное Паулу (Фонсеке. - Прим. М.С.), которому удается передать команде эту идею.



- Гол в ворота «Олимпика» войдет в тройку лучших, забитых вами в Украине?

- Безо всяких сомнений. Это был очень важный мяч, и, вообще, в последнее время мне, слава Богу, удается забивать чаще, чем раньше. Что, в свою очередь, значительно повышает степень моей уверенности в себе. Честно говоря, я никогда не считался особо результативным футболистом. А сейчас очень радуют и голы, и голевые передачи. Что ж, буду продолжать работать над тем, чтобы в дальнейшем забивать голы - красивые и не очень. Эстетика тут на последнем месте.



- Зимой вы больше занимались с мячами, чем бегали. Хватит ли физической свежести ближе к концу сезона? В достаточной ли степени был заложен фундамент?

- Методика действительно изменилась: Паулу удалось привить нам свои взгляды на современный футбол. Мы очень четко осознали, где должны находиться на поле в данный конкретный момент, чтобы не выполнять лишнюю беговую работу, сэкономив силы. Мы начали больше контролировать мяч, но почти перестали бегать за ним. Отсюда, как мне кажется, и обилие создаваемых нами голевых моментов.



ВСЕ КОМПЛИМЕНТЫ ЯРМОЛЕНКО - ЗАСЛУЖЕННЫЕ



- Мне кажется, или свой лучший матч против «Динамо» вы провели осенью 2015-го еще при Мирче Луческу?

- Это была важная для меня игра, ведь в тот период я играл довольно редко. Но тут травмировался Тайсон, и у меня появилась возможность выйти на поле и показать, зачем я приехал в «Шахтер». Помню, как ответственно и интенсивно я готовился к дерби...



- Всякий раз выходя на поле против «Динамо», вы оказываетесь на одной бровке с лучшим, по общему мнению, украинцем УПЛ - Андреем Ярмоленко. Не считаете ли вы, что его возможности преувеличиваются?

- Нет. Ярмоленко - важнейший игрок для «Динамо» и сборной Украины. Как человека я его не знаю, но футболист он отличный и полностью заслуживает всех комплиментов в свой адрес. Недаром, накануне каждого матча с киевлянами мы уделяем Ярмоленко особое внимание, потому что его сильные качества делают из него ярчайшую звезду чемпионата.



- Вам нравится взаимодействовать с Исмаили? Не приходится ли слишком часто страховать его, когда он бежит в атаку?

- У нас есть два отличных левых латераля - Исмаили и Азеведу. Я играю больше с первым и могу сказать, что у нас наладилось хорошее взаимопонимание. Мы постоянно переговариваемся и подсказываем друг другу, как на тренировках, так и в играх. И, конечно, страхуем партнера, когда он убегает вперед.



- Экс-динамовец, ваш соотечественник Жуниор Мораес часто жаловался на украинские морозы. Лично вас не беспокоит холодная весна-2017?

- Худшим в плане температуры и моего самочувствия временем в жизни оказалась моя первая зима в Украине. Сейчас я уже привык к здешним погодным условиям, да и потом последующие зимы не были такими суровыми, как та - первая. Само собой, климат в Восточной Европе существенно отличается от бразильского, где круглый год царит лето.



МНЕ КАЖЕТСЯ, ДЕНТИНЬЮ ШУТИТ ДАЖЕ ВО СНЕ



- Недавно прессу взорвала новость о том, что вы с Азеведу подрались палками на тренировке…

- Что вы! Это была обычная шутливая дуэль. Мы всегда стараемся по чуть-чуть баловаться и каждый день подшучивать друг над другом. Но вместе с тем, выбираем для этого правильное время, понимая, чт существуют моменты, когда юмор неуместен. Что же касается Азеведу, то я очень дружу с этим парнем. Считаю его просто сенсационным игроком и человеком.



- А кто вообще, главный балагур в бразильской диаспоре?

- В этом аспекте с огромным отрывом лидирует Дентинью! Он шутит каждый день, без передышки. Начинает сразу после того, как просыпается, а заканчивает перед тем, как лечь спать. Хотя иногда, как мне кажется, балагурит даже во сне. (Смеется). Иногда его шуток становится так много, что мы теряем терпение. Но, как правило, всем нравится хорошо посмеяться, чтобы немного расслабиться. В нашей работе это немаловажно.



- Насколько сильно вам не хватает Фреда и поддерживаете ли вы связь со своим партнером?

- Да, мы постоянно разговариваем! Все понимают, какими качествами одарен этот игрок, и насколько сильно нам его не хватает. Заменить Фреда почти невозможно, но играющие сейчас на его позиции Макс (Малышев. - Прим. М.С,), Коваленко и Степаненко отлично работают, чтобы мы минимизировали эту потерю. Хотя я уверен, что когда Фред вернется, он станет еще сильнее.



- В родном «Атлетико Минейро» вам очень помогал Роналдинью. В «Шахтере» есть игрок такого мастерства и авторитета?

- Я не могу никого выделить, потому что у нас очень сплоченный коллектив, где все помогают друг другу. Думаю, что наши спортивные результаты подтверждают единство коллектива. Если бы его не было, мы бы не могли добиваться серьезных успехов.



В КИЕВЕ УЗНАЮТ НЕ ТАК УЖ ЧАСТО



- В каком городе Украины вам нравится играть больше всего?

- Я боюсь, что мой ответ может породить какую-то полемику, но я бы назвал Львов. Мне чисто интуитивно казалось, что у нас там больше фарта. Хотя решение переехать в Харьков было взвешенным и логичным: наверное, там мы получаем большую поддержку со стороны болельщиков, что исключительно важно для команды.



- Как относятся к вам болельщики в Киеве, ведь хорошо известно, что «Шахтер» - исторический конкурент «Динамо»…

- Если бы это было в Бразилии, поверьте, у меня было бы очень много сложностей. (Смеется). В условиях принципиального соперничества фанаты чужой команды освистывали бы меня на улицах и говорили бы плохие вещи прямо в лицо. Здесь же люди относятся к нам уважительно, даже несмотря на статус конкурента. Ни одной проблемы в отношениях с болельщиками в Киеве у меня не было. Впрочем, скажу, что не такое уж большое количество людей узнает меня на улицах, так что я могу относительно спокойно расхаживать по ресторанам и торговым центам.



- Вы являетесь самым дорогим приобретением «Шахтера» в истории. Это обстоятельство накладывает какую-то дополнительную ответственность?

- Безусловно. Я понимал и принимал эту ответственность, когда приезжал сюда, и считаю, что с тех пор ничего не изменилось. Мой единственный шанс оправдать все ожидания - проявлять сумасшедшую самоотдачу на тренировках и в играх.



- «Рома», «Марсель», «Сантос», «Сан-Паулу» - лишь четыре из множества клубов, с которыми вас ассоциировали этой зимой. Конкретно до вас эти предложения доходили, и какой их процент является слухами?

- Нет смысла говорить о таких вещах, когда ты пытаешься полностью сфокусироваться на футболе и честно отрабатывать контракт в своем клубе. Пока действует мое соглашение с «Шахтером», все, что находится за пределами поля, я оставляю на откуп своим агентам. Если будет что-то стоящее, они мне расскажут.



- Два года назад вы говорили о том, что «Шахтер» для вас, скорее, трамплин для покорения Западной Европы. Эта стратегия остается в силе?

- Это верная стратегия, если учесть то количество классных игроков, которые прошли школу «Шахтера» и оказались в топовых клубах. Дуглас Коста, Луис Адриану, Виллиан, Фернандинью, Виллиан - неполный список. Эти игроки очень выросли в мастерстве именно в донецком клубе и навсегда оставили свой след в его истории.



ДВА КИЛОГРАММА - ТОЖЕ ПРОГРЕСС



- Мне кажется, или со временем вы стали значительно крепче в единоборствах? Набрали мышечную массу за время пребывания в Украине?

- У нас очень хорошо построен тренировочный процесс: в последнее время улучшилась и работа над ОФП, и питание, за что нужно благодарить новый тренерский штаб. Так что физически, как мне кажется, существенно прибавил не только я, но и все остальные игроки.



Что же касается моего рабочего веса, то он глобально не изменился. Привез с собой 60 кило, а сейчас вешу 62. Впрочем, и два килограмма – тоже маленький прогресс.



- Любимым блюдом украинской кухни обзавелись?

- Я не пробовал их в большом количестве. Так уж получилось, что в вопросах питания я - строгий традиционалист. Если уж что-то нравится, не буду искать ничего нового. Не люблю экспериментировать в области еды.



- Чем любите заниматься в свободное время? Пытаетесь составить конкуренцию молодым украинцам в Play Station?

- Раньше со мной вместе жил двоюродный брат. Затем приехал один мой друг из Бразилии. Иногда ходим играть в боулинг, но и видеоигры, разумеется, тоже в почете - к примеру, тот же «Counter-Strike». Тем не менее, чаще всего, когда выпадает свободная минутка, стараюсь остаться дома, чтобы немного отдохнуть. Максимум, на что меня хватает, - сходить в ресторан.



Хотя в последнее время я стал узнавать город значительно больше прежнего. На первых порах вместе со мной жили родители, и я нечасто гулял по улицам. Теперь вот наверстываю упущенное…



- Красоту украинских девушек подметить успели?

- Я всегда говорил, что женщины у вас самые красивые в мире. А мне есть, с чем сравнивать, потому что я основательно объездил его со сборными Бразилии. Был в Японии, Китае, многих других далеких странах, но такой красоты не видел нигде! Напрашивается вопрос: где вы взяли таких потрясающих девушек? (Смеется).



Михаил СПИВАКОВСКИЙ