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Лудогорец Пластуна вышел в финал Кубка Болгарии

Экс-защитник «Карпат» помог своему клубу одолеть «Литекс»

  • 28.04.2017 10:56
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ФК Лудогорец. Игорь Пластун
© ФК Лудогорец. Игорь Пластун

«Лудогорец», в составе которого выступает украинский защитник Игорь Пластун, вышел в финал Кубка Болгарии. В полуфинале «Лудогорец» в двух матчах разгромил «Литекс» (4:0, 7:0). 26-летний украинец провел в основном составе обе этих встречи.

В финале «Лудогорец» сыграет «Ботевым».

В нынешнем сезоне чемпионата Болгарии Пластун сыграл 15 матчей, в которых забил 1 мяч. 

Источник — Sport.ua

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