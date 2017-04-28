Лудогорец Пластуна вышел в финал Кубка Болгарии

«Лудогорец», в составе которого выступает украинский защитник Игорь Пластун, вышел в финал Кубка Болгарии. В полуфинале «Лудогорец» в двух матчах разгромил «Литекс» (4:0, 7:0). 26-летний украинец провел в основном составе обе этих встречи.

В финале «Лудогорец» сыграет «Ботевым».

В нынешнем сезоне чемпионата Болгарии Пластун сыграл 15 матчей, в которых забил 1 мяч.