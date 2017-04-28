Пеп ГВАРДИОЛА: «Манчестер Юнайтед ехал к нам за победой»

В послематчевом интервью Пеп Гвардиола заявил, что его команда могла добиться большего в 174-м манчестерском дерби.

Подопечные Гвардиолы нанесли 19 ударов по воротам противника, в то время как игроки в красной форме – только три, однако «горожане» не смогли сломить оборону «Юнайтед» и забить решающий гол.

«Не сомневаюсь, что «Юнайтед» ехал сюда за победой: я не знаю оппонента, который не хотел бы выиграть матч, - сказал тренер «Манчестер Сити» после 174-го дерби. – Как и на протяжении всего сезона, мы стремились удерживать игровой снаряд и атаковать. Сегодня мы встречались с противником, который не терпел поражений в 23-х матчах сезона, но мы старались. Мы получили одно очко и продолжаем борьбу в АПЛ».

Во втором тайме подопечные Моуринью главным образом оборонялись, но Пеп не стал критиковать гостей, которые также продолжают борьбу за место в четвёрке сильнейших команд Премьер-лиги.

«За своё время в футболе я видел разные стили, - сказал Гвардиола после матча, – и с уважением отношусь к игре соперников. Сегодня мы сделали всё, что могли для победы, но не добились её.

Конечно, нам были нужны три очка, но впереди ещё три домашних и два выездных матча – будем бороться за результаты.

Поединки с «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас» будут непростыми: вы видели, как они выступили против «Арсенала» и «Ливерпуля».

Постараемся продолжать создавать моменты, забивать голы и занять место в Лиге чемпионов 2017/18».

«Мы получили одно очко за сегодняшний матч, - сказал капитан команды Венсан Компани, - это неплохой результат, но, если честно, противник не представлял для нас большой опасности.

Так было часто в этом сезоне: неплохие матчи без оптимального результата. Нам нужно завершать свои атаки голами.

Сегодня мы создали немало голевых моментов, но не смогли нанести решающий удар, - нам не хватало точности, остроты.

Но мы верим в то, что завершим сезон в четвёрке сильнейших».