Ксьонз готовий зіграти против Зірки

У четвер по обіді, 27 квітня «Карпати» на чолі з головним тренером Олегом Дулубом вирушили до Кропивницького. Вже у суботу, 29 квітня о 14:00 «леви» поміряються силами із тамтешньою «Зіркою», котра не так давно на тому ж стадіоні перемагала чинних чемпіонів країни.

Приємною новиною для всіх, без виключення, вболівальників «зелено-білих» є те, що Павло Ксьонз знову у бойовій обоймі білоруського наставника. Павло разом з командою вирушив до Кропивницького та готовий вже у найближчій грі допомогти рідному клубу.

До слова, Олег Голодюк теж знаходиться на завершальній стадії відновлення. Ризикувати здоров’ям Олега лікарі львів’ян не стали, а тому футболіст спостерігатиме за матчем 27-го туру Ліги Парі-Матч перебуваючи у Львові.