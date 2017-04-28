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Ассоциация футбола Аргентины проведет переговоры с Сампаоли

Главный тренер «Севильи» уже в ближайшее время может возглавить сборную Аргентины

  • 28.04.2017 10:11
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capital.cl. Хорхе Сампаоли
© capital.cl. Хорхе Сампаоли
Наставник испанской «Севильи» Хорхе Сампаоли по окончании сезона можеть принять руководство сборной Аргентины.

- Мы выбрали Сампаоли в качестве нового главного тренера национальной сборной. Но мы хотим сохранить хорошие отношения с «Севильей» и проведем переговоры о его уходе сразу после завершения чемпионата Испании, - заявил глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия.
 
Сампаоли может покинуть «Севилью» по окончании сезона при условии выплаты клубу отступных в размере 1,5 миллиона евро.
 
Напомним, в начале апреля в отставку был отправлен предыдущий наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса.
 
Аргентинцы занимают пятую строчку в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2018. 

Источник — Советский спорт

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