Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам»

Украинский легионер «Шальке» поблагодарил фанов за поддержку

  • 28.04.2017 08:26
  • 842 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УНИАН. Евгений Коноплянка
© УНИАН. Евгений Коноплянка
Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка поблагодарил немецких болельщиков за поддержку.
 
На своей странице в Инстаграм он написал: «От всего сердца хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, в особенности – немецким. Ваша поддержка в чужой стране бесценна, как и каждый из вас».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.