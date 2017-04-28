Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка поблагодарил немецких болельщиков за поддержку.

На своей странице в Инстаграм он написал: «От всего сердца хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, в особенности – немецким. Ваша поддержка в чужой стране бесценна, как и каждый из вас».