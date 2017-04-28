Евгений КОНОПЛЯНКА: «Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам»

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка поблагодарил немецких болельщиков за поддержку.
На своей странице в Инстаграм он написал: «От всего сердца хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, в особенности – немецким. Ваша поддержка в чужой стране бесценна, как и каждый из вас».
От всего сердца хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, в особенности - немецким 🇩🇪 Ваша поддержка в чужой стране - бесценна, как и каждый из вас ⚽️🔵⚪️ --- With all my heart I want to thank all my fans, especially German ones 🇩🇪Your support in a foreign country is invaluable, as well as each of you ⚽🔵⚪️ @s04 #kono #konomustplay #konofans
Источник — Sport.ua
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