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26-й тур
Ман Сити
0:0
Ман Юнайтед
27.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

  • 28.04.2017 01:14
  • 57 просмотров
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Метки
THE SUN. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
© THE SUN. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

В поединке 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» команды мячей не забивали:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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