интересно, найдётся ли в Украине нормальная здравомыслящая девушка, которая б не захотела быть из...

Эх, а наши проституточки за 300-400 гривен работают...((( А тут баба за раздвинутые ноги столько ...

Каких 18 лет, ему сейчас 32, года это было 09 году посчитай.Почитай кем он был в 09 годуРоналду б...