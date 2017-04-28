Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Атлетик минимально обыграл Бетис

Все голы матча были забиты в первые 20 минут второго тайма

  • 28.04.2017 00:28
  • 72 просмотров
  • 0 комментария
Метки
athletic-club.eus
© athletic-club.eus

Чемпионат Испании. 34-й тур

«Атлетик« – «Бетис« – 2:1
Голы: 1:0 – 53, пенальти Адурис, 2:0 – 60 Муниаин, 2:1 – 63 Рубен Кастро.

«Атлетик« – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага, Де Маркос, Беньят (Микель Рико, 88), Сан Хосе, Рауль Гарсия (Итурраспе, 74), Сусаета (Иньяки Уильямс, 78), Муниаин, Адурис.
«Бетис« – Адан, Манди, Мартинес, Пеццелья, Рамирес (Алегрия, 68), Мартен, Брашанац (Санчес, 58), Петрос (Пардо, 68), Сехудо, Себальос, Рубен Кастро.
Предупреждения: Сусаета (8), Брашанац (13), Манди (58), Адан (72).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.