Атлетик минимально обыграл Бетис

Чемпионат Испании. 34-й тур
«Атлетик« – «Бетис« – 2:1
Голы: 1:0 – 53, пенальти Адурис, 2:0 – 60 Муниаин, 2:1 – 63 Рубен Кастро.
«Атлетик« – Аррисабалага, Лапорт, Йерай Альварес, Баленсиага, Де Маркос, Беньят (Микель Рико, 88), Сан Хосе, Рауль Гарсия (Итурраспе, 74), Сусаета (Иньяки Уильямс, 78), Муниаин, Адурис.
«Бетис« – Адан, Манди, Мартинес, Пеццелья, Рамирес (Алегрия, 68), Мартен, Брашанац (Санчес, 58), Петрос (Пардо, 68), Сехудо, Себальос, Рубен Кастро.
Предупреждения: Сусаета (8), Брашанац (13), Манди (58), Адан (72).
Источник — Sport.ua
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