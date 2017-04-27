МЮ в меньшинстве выстоял в манчестерском дерби

Манчестерское дерби — всегда интересный матч. А уж когда команды находятся на расстоянии одного очка и ведут борьбу за Лигу чемпионов — это интересно вдвойне. К тому же у «Юнайтед» намечалось повторение рекорда. «Красные дьяволы» не проигрывают в чемпионате с октября прошлого года (23 поединка), и это — лучший результат сезона в топ-лигах Европы. Рекорд же МЮ — 24 встречи без поражений — был установлен в сезоне-2010/11 еще при Алексе Фергюсоне. Так что Жозе Моуринью смог повторить достижение своего великого предшественника.

«Горожане», в отличие от своих соседей, которые уже завоевали Кубок Лиги и пробились в полуфинал Лиги Европы, этот сезон закончат без трофеев. И если не пробьются в Лигу чемпионов, то это будет провалом. Впрочем, у команды Хосепа Гвардиолы теперь «разгрузился» график, однако проигрывать в дерби Манчестера, разумеется, не хотелось никому.

Матч начался предсказуемо: «Сити» владел мячом, «Юнайтед» играл от обороны. Поэтому неудивительно, что хозяева создали первыми голевой момент. Кун Агуэро откликнулся на прострел Де Брюйне — и попал в штангу. Аргентинец, к слову, был самым заметным в нападении «горожан». Он и бил, и простреливал, и разгонял атаки. И заставил Давида де Хеа совершить красивый сэйв — испанский вратарь в красивом полете поймал мяч после удара Агуэро из-за штрафной. Но и у «красных дьяволов» нет-нет да и возникали моменты. Самый острый — уже на последней минуте первого тайма. Рэшфорд навесил со штрафного, и набежавший Андер Эррера на дальней штанге без помех бил головой и, наверное, сам не понял, как не попал в пустой угол ворот. В общем, ничья — справедливый итог первой 45-минутки.

Вторую половину встречи «горожане» начали еще сильнее. Снова старлся Агуэро, Стерлинг имел свои моменты. Били Де Брюйне и Сане, подключался к атакам Отаменди — всё было тщетно. МЮ всей командой окопался у своей штрафной и чего-то более-менее опасного у своих ворот не позволил сделать. Гости, сложилось впечатление, не помышляли о контратаках. А когда подавали свой первый угловой, вынудили Гвардиолу менять голкипера. Клаудио Браво застоялся без игры, и когда ему пришлось-таки выпрыгнуть за мячом, всё закончилось травмой «на ровном месте».

А потом не выдержали нервы у Феллаини. Бельгиец на чужой половине поля сбил Агуэро, за что удостоился «горчичника». Кун разыграл штрафной и рванул вперед , но Феллаини догнал соперника в центральном круге и снова уложил на газон. Потерпевший вскочил и попытался что-то объяснить обидчику, но Маруане с высоты своего роста просто боднул аргентинца. Арбитр был буквально в нескольких метрах и тут же удалил грубияна. Наставники команд синхронно провели замены. Моуриньо усилил защиту, Гвардиола — атаку, выпустив восстановившегося Габриэля Жезуса. Тот настолько хотел забить гол, что тут же получил предупреждение за фол в чужой штрафной. А затем даже забил гол, но из офсайда. 0:0 - «Юнайтед» по-прежнему не проигрывает в Премьер-лиге, «Сити» по-прежнему опережает «заклятых соседей» в борьбе за место в Лиге чемпионов.



«Ман Сити» - «Ман Юнайтед» - 0:0

«Ман Сити»: Клаудио Браво (Вильфредо Кабаллеро, '79), Александар Коларов, Венсан Компани, Николас Отаменди, Пабло Сабалета, Кевин де Брюйне, Фернандиньо, Леруа Сане (Хесус Навас, '79), Яя Туре, Рахим Стерлинг (Габриэль Жезус, '86), Кун Агуэро

«Ман Юнайтед»: Давид де Хеа, Дейли Блинд, Маттео Дармиан, Генрих Мхитарян (Тимоти Фосу-Менса, '86), Эрик Бейи, Андер Эррера, Антонио Валенсия, Антони Марсьяль (Джессе Лингард, '80), Майкл Каррик, Маруане Феллаини, Маркус Рэшфорд (Эшли Янг, '90+3)

Габриэль Жезус, 89. - Маруане Феллаини, 83.

- Маруане Феллаини, 84.