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Сельта в меньшинстве уступила Севилье

Команда Хорхе Сампаоли продолжает борьбу за призовое место в чемпионате Испании

  • 27.04.2017 23:43
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rccelta.es
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Чемпионат Испании. 34-й тур

«Севилья» – «Сельта» – 2:1
Голы: 1:0 – 49 Корреа, 1:1 – 53, пенальти Аспас, 2:1 – 79 Бен-Йеддер.

«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Лангле, Гансо (Краневиттер, 87), Нзонзи, Корреа, Иборра, Сарабия (Насри, 64), Йоветич (Бен-Йеддер, 76).
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Бонгонда, 81), Радоя, Эрнандес, Систо (Бовю, 85), Гвидетти (Ронкалья, 65), Аспас.
Предупреждения: Эрнандес (16), Сарабия (27), Мальо (38), Кабраль (61).
Удаление: Эрнандес (56).

Источник — Sport.ua

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