Сельта в меньшинстве уступила Севилье

Есть право выкупа и в конце сезона Генк это право собирается осуществить!

Нормальным людям страшно сидеть рядом на стадионе с такими, у кого шиза. Шизикам место не на стад...

во первых, с чего денисов решил что динамо киев будет играть в финале лиги чемпионов? Спасибо за ...