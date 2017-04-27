Сельта в меньшинстве уступила Севилье

Чемпионат Испании. 34-й тур
«Севилья» – «Сельта» – 2:1
Голы: 1:0 – 49 Корреа, 1:1 – 53, пенальти Аспас, 2:1 – 79 Бен-Йеддер.
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Лангле, Гансо (Краневиттер, 87), Нзонзи, Корреа, Иборра, Сарабия (Насри, 64), Йоветич (Бен-Йеддер, 76).
«Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Бонгонда, 81), Радоя, Эрнандес, Систо (Бовю, 85), Гвидетти (Ронкалья, 65), Аспас.
Предупреждения: Эрнандес (16), Сарабия (27), Мальо (38), Кабраль (61).
Удаление: Эрнандес (56).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.