Директор УПЛ: «Большинство клубов поддержали предложенный формат»

Директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что предложенный Премьер-лигой формат будущего чемпионата не поддержал только один клуб.
«Большинство клубов поддержали предложенный формат и план календарь чемпионата, но это будет оформлено официально решением Общих сборов, а потом отправлено клубам и в Исполком ФФУ. Только один клуб не поддержал предложенный формат, а план календарь поддержали 75% клубов», — сказал Дикий.
Завтра Премьер-лига подведет окончательные итоги и отправит результаты клубам.
Источник — ТК Футбол
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