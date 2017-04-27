Директор УПЛ: «Большинство клубов поддержали предложенный формат»

В заголовке: "...откупа Роналду от изнасилования".... Бляха, может правильно написать:...

Он тогда ещё не был таким известным. Ему было только 18 или 19 лет.

Ахахаха, ржу: в принципе, с его деньгами, он может продолжать насиловать кого попало.