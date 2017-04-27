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Директор УПЛ: «Большинство клубов поддержали предложенный формат»

Представители только одного клуба были против

  • 27.04.2017 23:19
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Директор УПЛ: «Большинство клубов поддержали предложенный формат»

Директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что предложенный Премьер-лигой формат будущего чемпионата не поддержал только один клуб.

«Большинство клубов поддержали предложенный формат и план календарь чемпионата, но это будет оформлено официально решением Общих сборов, а потом отправлено клубам и в Исполком ФФУ. Только один клуб не поддержал предложенный формат, а план календарь поддержали 75% клубов», — сказал Дикий.

Завтра Премьер-лига подведет окончательные итоги и отправит результаты клубам.

Источник — ТК Футбол

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