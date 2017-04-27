Прокуратура Франции расследует обстоятельства получения Россией ЧМ

Прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.
По данным СМИ, национальная прокуратура Франции открыла предварительное расследование по статьям «коррупция», «преступная группа», «незаконное использование служебного положения». Сообщается, что несколько представителей прокуратуры посетили Швейцарию, где встретились с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. 20 апреля он дал свидетельские показания, однако позже не стал обсуждать эту информацию, ограничившись переданной через адвоката фразой «без комментариев».
Французскую прокуратуру интересуют, в первую очередь, французские фигуранты коррупционного скандала. В частности, в СМИ звучат имена бывшего члена исполнительного комитета ФИФА Рейнальда Темарии, бывшего кандидата на пост главы ФИФА Мохаммеда бин Хаммама, бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Все перечисленные чиновники отстранены на различные сроки от любой деятельности, связанной с футболом.
Напомним, ЧМ-2018 года пройдет в России, хозяином турнира 2022 года является Катар.
Источник — Р-Спорт
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