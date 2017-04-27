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Прокуратура Франции расследует обстоятельства получения Россией ЧМ

Обвинителей интересует процесс выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022

  • 27.04.2017 23:01
  • 462 просмотров
  • 3 комментария
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Прокуратура Франции расследует обстоятельства получения Россией ЧМ

Прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

По данным СМИ, национальная прокуратура Франции открыла предварительное расследование по статьям «коррупция», «преступная группа», «незаконное использование служебного положения». Сообщается, что несколько представителей прокуратуры посетили Швейцарию, где встретились с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. 20 апреля он дал свидетельские показания, однако позже не стал обсуждать эту информацию, ограничившись переданной через адвоката фразой «без комментариев».

Французскую прокуратуру интересуют, в первую очередь, французские фигуранты коррупционного скандала. В частности, в СМИ звучат имена бывшего члена исполнительного комитета ФИФА Рейнальда Темарии, бывшего кандидата на пост главы ФИФА Мохаммеда бин Хаммама, бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Все перечисленные чиновники отстранены на различные сроки от любой деятельности, связанной с футболом.

Напомним, ЧМ-2018 года пройдет в России, хозяином турнира 2022 года является Катар.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 27.04.2017 23:15
    +1
    Наконец-то....Малость опоздали, но если сильно захотят, то к осени могут многое сделать. Или расея в очередной раз откупиться? Не хотелось-бы...
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    andrejxxxccc
      andrejxxxccc, 27.04.2017 23:48
    -2
    Чемпионату в России быть, наши братья этого заслуживают.
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    arkada56
    online
      arkada56, 28.04.2017 00:03
    -1
    andrejxxxccc, 27.04.2017 23:48
    Чемпионату в России быть, наши братья этого заслуживают.
    Твои братья в овраге собаку доедают.
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