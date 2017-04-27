Алавес разошелся миром с Эйбаром

Чемпионат Испании. 34-й тур
Алавес – Эйбар – 0:0
Алавес – Пачеко, Феддаль (Руано, 46), Эли, Тео, Фемения, Маркос Льоренте, Ману Гарсия (Ромеро, 65), Камараса, Мендес (Катаи, 80), Ибаи Гомес, Дейверсон.
Эйбар – Риесго, Гальвес, Жунка, Капа, Лежен, Инуи, Дани Гарсия, Ривера, Гонсалес (Йоэль, 28), Энрик, Кике (Арбилья, 74).
Предупреждения: Ривера (22), Кике (23), Ману Гарсия (41), Феддаль (45), Тео (72), Эли (87).
Удаление: Риесго (26).
Источник — Sport.ua
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