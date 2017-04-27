Опубликованы доказательства откупа Роналду от изнасилования

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду откупился от американки, чтобы избежать обвинений в ее изнасиловании.

Ранее мы сообщали, что инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе.

По информации источника, адвокат португальского футболиста выплатил девушке денежную компенсацию в размере 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

Новая глава расследования немецкого журнала содержит в себе переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

Де Кастро: «Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится».

Роналду: «Окей».

Де Кастро: «950 тысяч долларов».

Роналду: «Просят эту сумму?»

Де Кастро: «Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются».

Роналду: «Это слишком много?»

Де Кастро: «Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму».

Роналду: «Должно быть меньше!»

Де Кастро: «Окей».

Де Кастро: «После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению».

Также немецкое издание опубликовало полную версию произошедшего. В одном из клубов Лас-Вегаса некая Сьюзан К флиртовала с Роналду и оставила свой телефон. Португалец пригласил ее в свой номер, девушка согласилась. После совместного употребления спиртных напитков Криштиану предложил интим, но получил отказ. По словам девушки, далее он применил силу и изнасиловал ее.

После инцидента потерпевшая прошла необходимое медицинское освидетельствование в одной из частных клиник, где ей выдали документ, согласно которому она действительно была признана потерпевшей от сексуального насилия.

Также в статье представляются документы с подписью самого Криштиану Роналду. Der Spiegel привел доказательства перевода денег, но не самого изнасилования.