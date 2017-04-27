Опубликованы доказательства откупа Роналду от изнасилования

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду откупился от американки, чтобы избежать обвинений в ее изнасиловании.
Ранее мы сообщали, что инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе.
По информации источника, адвокат португальского футболиста выплатил девушке денежную компенсацию в размере 375 тысяч долларов в обмен на молчание.
Новая глава расследования немецкого журнала содержит в себе переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.
Де Кастро: «Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится».
Роналду: «Окей».
Де Кастро: «950 тысяч долларов».
Роналду: «Просят эту сумму?»
Де Кастро: «Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются».
Роналду: «Это слишком много?»
Де Кастро: «Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму».
Роналду: «Должно быть меньше!»
Де Кастро: «Окей».
Де Кастро: «После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению».
Также немецкое издание опубликовало полную версию произошедшего. В одном из клубов Лас-Вегаса некая Сьюзан К флиртовала с Роналду и оставила свой телефон. Португалец пригласил ее в свой номер, девушка согласилась. После совместного употребления спиртных напитков Криштиану предложил интим, но получил отказ. По словам девушки, далее он применил силу и изнасиловал ее.
После инцидента потерпевшая прошла необходимое медицинское освидетельствование в одной из частных клиник, где ей выдали документ, согласно которому она действительно была признана потерпевшей от сексуального насилия.
Также в статье представляются документы с подписью самого Криштиану Роналду. Der Spiegel привел доказательства перевода денег, но не самого изнасилования.
Источник — Der Spiegel
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Какие к нему претензии?
А то хрень одна - то летает к какому-то другу перепихнуться на вертолете в африку, то какую-то "американку", непонятно откуда взявшуюся, прям насиловал, жеребец.
То есть, то, что на него килотоннами вешаются всякие модели, то фигня. Он так воспылал страстью к обычной американке, что аж насиловал.
ДА ВЫ ТОЛЬКО ГЛЯНЬТЕ НА НЕГО! ОН ЛЮБИТ ТОЛЬКО СЕБЯ!!!
Чтобы Роналду пихал свой член в какую-то левую телку? Рон с доходом в десятки лямов? В телку, с которой договорились за копейки, за месячную зарплату Ирины Шейк, например? Да это один хрен, что читатель этого сайта изнасилует старую бомжиху с ближайшей мусорки. И даст ей сто гривен за молчание.
Бррррр
Терпеть не могу гнилости и лжи
Не судите его строго, он всего лишь невинный богатый пид...раст. Пид...растия это психическое заболевание а значит он больной. Психически больные люди не могут отвечать за свои поступки. Они не осознают что творят. А деньги он зря перевёл таким людям все сходит с рук. Полежал бы в больнице потом бы и выписали.
Завидуешь ему?
Какие к нему претензии?
Он тогда ещё не был таким известным. Ему было только 18 или 19 лет.
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