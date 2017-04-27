Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Опубликованы доказательства откупа Роналду от изнасилования

Португалец выплатил жертве 375 тысяч долларов в обмен на молчание

  • 27.04.2017 22:41
  • 3025 просмотров
  • 12 комментария
Метки
spiegel.de. Криштиану Роналду
© spiegel.de. Криштиану Роналду

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало материалы, подтверждающие информацию о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду откупился от американки, чтобы избежать обвинений в ее изнасиловании.

Ранее мы сообщали, что инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе.

По информации источника, адвокат португальского футболиста выплатил девушке денежную компенсацию в размере 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

Новая глава расследования немецкого журнала содержит в себе переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

Де Кастро: «Посредник говорит, что она рыдает и потрясена, потому что думает, что тебя это не интересует. Пока разговоров о деньгах не было. Но это скоро случится».

Роналду: «Окей».

Де Кастро: «950 тысяч долларов».

Роналду: «Просят эту сумму?»

Де Кастро: «Это первые требования. Теперь 660 тысяч евро. Мы не согласимся. Переговоры продолжаются».

Роналду: «Это слишком много?»

Де Кастро: «Думаю, да. Мы уладим это за меньшую сумму».

Роналду: «Должно быть меньше!»

Де Кастро: «Окей».

Де Кастро: «После 12 часов переговоров мы договорились о 260 тысячах евро. Кроме того, нужно будет заплатить за посредничество, о чем я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации. Было нелегко прийти к такому соглашению».

Также немецкое издание опубликовало полную версию произошедшего. В одном из клубов Лас-Вегаса некая Сьюзан К флиртовала с Роналду и оставила свой телефон. Португалец пригласил ее в свой номер, девушка согласилась. После совместного употребления спиртных напитков Криштиану предложил интим, но получил отказ. По словам девушки, далее он применил силу и изнасиловал ее.

После инцидента потерпевшая прошла необходимое медицинское освидетельствование в одной из частных клиник, где ей выдали документ, согласно которому она действительно была признана потерпевшей от сексуального насилия.

Также в статье представляются документы  с подписью самого Криштиану Роналду. Der Spiegel привел доказательства перевода денег, но не самого изнасилования.

Источник — Der Spiegel

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 27.04.2017 22:49
    +23
    Баба идет в номер к известнейшему футболисту планеты поговорить о финале ЛЧ за пивком?
    Какие к нему претензии?
    Ссылка
    kostyan0600
      kostyan0600, 27.04.2017 22:54
    +7
    Опубликованы доказательства выплаты денег.....об изнасиловании не слова.....
    Ссылка
    RomarioUA
      RomarioUA, 27.04.2017 23:03
    +9
    Пусть уже журнализды определятся, голубой Роналду или традидиционный.
    А то хрень одна - то летает к какому-то другу перепихнуться на вертолете в африку, то какую-то "американку", непонятно откуда взявшуюся, прям насиловал, жеребец.
    То есть, то, что на него килотоннами вешаются всякие модели, то фигня. Он так воспылал страстью к обычной американке, что аж насиловал.
    ДА ВЫ ТОЛЬКО ГЛЯНЬТЕ НА НЕГО! ОН ЛЮБИТ ТОЛЬКО СЕБЯ!!!
    Чтобы Роналду пихал свой член в какую-то левую телку? Рон с доходом в десятки лямов? В телку, с которой договорились за копейки, за месячную зарплату Ирины Шейк, например? Да это один хрен, что читатель этого сайта изнасилует старую бомжиху с ближайшей мусорки. И даст ей сто гривен за молчание.
    Бррррр
    Терпеть не могу гнилости и лжи
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 27.04.2017 23:16
    +4
    Не смог бы такое сделать на месте этой девушки. Презираю таких людей.
    Ссылка
    diogendog
      diogendog, 27.04.2017 23:19
    +1
    Гном-плюшкин-налогонеплатильщик радостно потирает ручёнки и поглаживает крашеную бородёнку: "Так-так-так, сейчас посчитаем, сколько этот глупенький буратинА отстегнул кровных-непосильным-трудом-нажитых-сольдо за простой перепих в Вегасе."
    Ссылка
    27Sokolyuk@mail.ru
      27Sokolyuk@mail.ru, 27.04.2017 23:21
    +3
    тут все ясно, юрист з підставною бабою розвели Роналдо на бабки. Причому юрист , ще й підняв перед Роналдо свій левел , мол з 950000 порішав за 375000
    Ссылка
    Valeriy Kipelov
    online
      Valeriy Kipelov, 27.04.2017 23:28
    -11
    Не судите его строго, он всего лишь невинный богатый пид...раст. Пид...растия это психическое заболевание а значит он больной. Психически больные люди не могут отвечать за свои поступки. Они не осознают что творят. А деньги он зря перевёл таким людям все сходит с рук. Полежал бы в больнице потом бы и выписали.
    Ссылка
    Кепік
      Кепік, 27.04.2017 23:43
    +4
    Valeriy Kipelov, 27.04.2017 23:28
    Не судите его строго, он всего лишь невинный богатый пид...раст. Пид...растия это психическое заболевание а значит он больной. Психически больные люди не могут отвечать за свои поступки. Они не осознают что творят. А деньги он зря перевёл таким людям все сходит с рук. Полежал бы в больнице потом бы и выписали.
    Завидуешь ему?
    Ссылка
    Valeriy Kipelov
    online
      Valeriy Kipelov, 27.04.2017 23:57
    -3
    Кепік, 27.04.2017 23:43
    Valeriy Kipelov, 27.04.2017 23:28
    Не судите его строго, он всего лишь невинный богатый пид...раст. Пид...растия это психическое заболевание а значит он больной. Психически больные люди не могут отвечать за свои поступки. Они не осознают что творят. А деньги он зря перевёл таким людям все сходит с рук. Полежал бы в больнице потом бы и выписали.

    Завидуешь ему?
    Больным людям завидуют только более болные
    Ссылка
    maxaonin6
    online
      maxaonin6, 28.04.2017 00:01
    0
    Ахахаха, ржу: в принципе, с его деньгами, он может продолжать насиловать кого попало.
    Ссылка
    Житель Донбасса
    online
      Житель Донбасса, 28.04.2017 00:07
    +1
    Comraddm, 27.04.2017 22:49
    Баба идет в номер к известнейшему футболисту планеты поговорить о финале ЛЧ за пивком?
    Какие к нему претензии?

    Он тогда ещё не был таким известным. Ему было только 18 или 19 лет.
    Ссылка
    Krot_Matroskin
    online
      Krot_Matroskin, 28.04.2017 00:14
    0
    В заголовке: "...откупа Роналду от изнасилования".... Бляха, может правильно написать: "откупа Роналду от ОБВИНЕНИЯ в изнасиловании..." А то получается, что Роналду хотели изнасиловать, но он заплатил, и его насиловать не стали.))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.