Андрій Павелко узгодив з УЄФА хід підготовки до фіналу Ліги чемпіонів

26 квітня у штаб-квартирі УЄФА відбулося двостороннє засідання за участю керівництва UEFA Events SA та Федерації футболу України, присвячене проведенню в Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018.

Під час зустрічі президент ФФУ Андрій Павелко проінформував представників УЄФА про хід підготовки до головного поєдинку Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Також керівник Федерації запевнив європейських футбольних функціонерів в дотриманні Україною всіх вимог, передбачених УЄФА до організації матчів такого рівня. На підтвердження своїх слів Андрій Павелко надав відповідні документи та гарантії від всіх міністерств і відомств, залучених до проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018. Зокрема, такі гарантійні листи передали Міністерство фінансів, Міністерство інфраструктури, Міністерство молоді та спорту та Київська міська державна адміністрація.

«Ми розуміємо покладену на нас відповідальність й ставимо собі за мету, при підтримці УЄФА, провести один з кращих фіналів найпрестижнішого футбольного турніру», – зазначив Андрій Павелко.

За словами директора UEFA Events SA Мартіна Каллена, фінал Ліги чемпіонів – це особлива подія, яка за своїм масштабом та вимогами перевищує на 60% відповідні умови, що висуваються до організації фіналу чемпіонату Європи. Представник УЄФА побажав Києву гідно витримати цей відповідальний іспит.

Також УЄФА погодив програму діяльності, склад Служби ФФУ з підготовки до проведення фіналу ЛЧ-2018 та надав їй повноваження свого представника.