Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрій Павелко узгодив з УЄФА хід підготовки до фіналу Ліги чемпіонів

Він надав відповідні гарантії від всіх міністерств і відомств, залучених до проведення фіналу

  • 27.04.2017 22:05
  • 157 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Андрій Павелко узгодив з УЄФА хід підготовки до фіналу Ліги чемпіонів
26 квітня у штаб-квартирі УЄФА відбулося двостороннє засідання за участю керівництва UEFA Events SA та Федерації футболу України, присвячене проведенню в Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018.
 
Під час зустрічі президент ФФУ Андрій Павелко проінформував представників УЄФА про хід підготовки до головного поєдинку Ліги чемпіонів сезону 2017/2018. Також керівник Федерації запевнив європейських футбольних функціонерів в дотриманні Україною всіх вимог, передбачених УЄФА до організації матчів такого рівня. На підтвердження своїх слів Андрій Павелко надав відповідні документи та гарантії від всіх міністерств і відомств, залучених до проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018. Зокрема, такі гарантійні листи передали Міністерство фінансів, Міністерство інфраструктури, Міністерство молоді та спорту та Київська міська державна адміністрація.
 
«Ми розуміємо покладену на нас відповідальність й ставимо собі за мету, при підтримці УЄФА, провести один з кращих фіналів найпрестижнішого футбольного турніру», – зазначив Андрій Павелко.
 
За словами директора UEFA Events SA Мартіна Каллена, фінал Ліги чемпіонів – це особлива подія, яка за своїм масштабом та вимогами перевищує на 60% відповідні умови, що висуваються до організації фіналу чемпіонату Європи. Представник УЄФА побажав Києву гідно витримати цей відповідальний іспит.
 
Також УЄФА погодив програму діяльності, склад Служби ФФУ з підготовки до проведення фіналу ЛЧ-2018 та надав їй  повноваження свого представника. 

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.