Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отличился результативным ударом в полуфинале Кубка Греции против «Панатинаикоса».

26-летний хавбек забил третий гол своей команды, который, по сути, стал победным в двухматчевом противостоянии. Напомним, в первом поединке «Панатинаикос» праздновал победу со счетом 2:0.

Любопытно, что второй гол на счету бразильца Лео Матоса, который также хорошо знаком украинским болельщикам.

В финале ПАОК встретится в АЕКом, который на стадии 1/2 финала одолел «Олимпиакос».

ПАОК – «Панатинаикос» – 4:0 (первый матч 0:2)

Голы: 1:0 – 14 Пелкас, 2:0 – 48 Матос, 3:0 – 73 Шахов, 4:0 – 83 Прийович.