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Шахов забил Панатинаикосу и помог ПАОКу выйти в финал Кубка Греции

Украинский хавбек записал в свой актив третий мяч команды

  • 27.04.2017 21:52
  • 1172 просмотров
  • 3 комментария
Метки
paokfc.gr. Евгений Шахов
© paokfc.gr. Евгений Шахов

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов отличился результативным ударом в полуфинале Кубка Греции против «Панатинаикоса».

26-летний хавбек забил третий гол своей команды, который, по сути, стал победным в двухматчевом противостоянии. Напомним, в первом поединке «Панатинаикос» праздновал победу со счетом 2:0.

Любопытно, что второй гол на счету бразильца Лео Матоса, который также хорошо знаком украинским болельщикам.

В финале ПАОК встретится в АЕКом, который на стадии 1/2 финала одолел «Олимпиакос».

ПАОК – «Панатинаикос» – 4:0 (первый матч 0:2)

Голы: 1:0 – 14 Пелкас, 2:0 – 48 Матос, 3:0 – 73 Шахов, 4:0 – 83 Прийович.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sanjek83
      sanjek83, 27.04.2017 22:04
    +5
    Молодчага!!!Удачи в финале!
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    slavant
      slavant, 27.04.2017 22:06
    0
    при нынешней форме малиновского с шаховым если "звёздный мальчик" опять выйдет в основe сборной
    тогда точно поверю слухам что шева у палкина и ко. в кармане сидит...
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    Владислав Похилый
    online
      Владислав Похилый, 27.04.2017 22:36
    0
    Даешь Шахова и Малину в основу сборной! Хуже точно не будет.
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