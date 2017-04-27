КОЧЕТОВ: Недопустимо на стадионе иметь безопасность в таком состоянии

Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов рассказал об итогах совещания посвященное разбору вопроса безопасности и поведения болельщиков на центральном матче 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

«Заседание шло 2,5 часа. Заслушали всех лиц, которые отвечали за тот или иной участок. Подробно было рассмотрено состояние дел в организации безопасности на НСК «Олимпийский». Были рассмотрены все негативные случаи, которые произошли во время матча. Всем ответственным за тот или иной участок работы были сделаны конкретные замечания. Были отработаны пути исправления.

Рекомендовано обратиться к Министерству спорта для проведения служебного расследования. В первую очередь, на предмет усиления службы безопасности НСК «Олимпийский», а также для отработки всех предупреждающих мер, которые в дальнейшем не допустят того, что происходило во время матча. И максимально минимизирует все риски и негативные явления.

Особое внимание было уделено работе клубов с ультрас, о недопущении на трибунах фашистской символики, расистского характера.

Недопустимо иметь безопасность в таком состоянии на стадионе, на котором планируется проведение финала Лиги чемпионов.

Будем надеяться, что совместно мы справимся с теми вызовами, которые стоят перед украинским футболом в вопросах организации матчей, в первую очередь, комфортного пребывания болельщиков.

Какие конкретно были недочеты? Пропускной режим, досмотр, разделение потоков, выделение безопасных зон, разделение болельщиков той и другой команды, чтобы невозможно было пересечься. Все эти вопросы были подняты и по ним были сделаны конкретные замечания», – сказал Кочетов.