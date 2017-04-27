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Лионель МЕССИ: «Только раз просил обменяться футболками – у Зидана»

Нападающий «Барселоны» – о любимом занятии Анатолия Тимощука

  • 27.04.2017 19:46
  • 2488 просмотров
  • 4 комментария
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AS.com
© AS.com

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что лишь раз в жизни просил другого футболиста поменяться футболками.

«Я не прошу других игроков меняться со мной футболками. Просил только раз – у Зидана.

Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Он всегда хорошо говорит обо мне.

Не прошу майки у других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – сказал Месси.

Источник — Somos invictos

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 27.04.2017 19:53
    +5
    У Толика нет футболки Месси?
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    dirkchneider
      dirkchneider, 27.04.2017 20:16
    +6
    Мдаа Лионель ....Толика ЩИРОГО ПАТРИОТА на тебя нет )))))... Он бы и трусы снимал на бегу , если бы было можно )))
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    slavant
    online
      slavant, 27.04.2017 21:07
    0
    это логично, понятно что все просят у него а не наоборот...
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    Krot_Matroskin
    online
      Krot_Matroskin, 27.04.2017 21:11
    0
    Да когда "Барселона" в Донецке с "Шахтером" играла , Тимощук уже после первого тайма выменял футболку у Месси. ))
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