Лионель МЕССИ: «Только раз просил обменяться футболками – у Зидана»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что лишь раз в жизни просил другого футболиста поменяться футболками.
«Я не прошу других игроков меняться со мной футболками. Просил только раз – у Зидана.
Гути дважды просил у меня футболку – когда мы играли на «Камп Ноу», а потом на «Сантьяго Бернабеу». Он всегда хорошо говорит обо мне.
Не прошу майки у других игроков. Если на поле есть аргентинец, я меняюсь с ним. Если нет, то я не ищу, с кем бы поменяться», – сказал Месси.
Источник — Somos invictos
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