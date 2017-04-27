Зураб ОЧИГАВА: «Очень рад, что с матч Черноморцем пройдет в Киеве»

Защитник «Динамо» Зураб Очигава поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Украины, а также оценил перспективы столичной команды в предстоящем матче с «Черноморцем».

- Вчера «Динамо» оформило путевку в финал Кубка Украины, победив «Николаев». Как оцениваете шансы своей команды на победу в этом турнире?

- Не мне оценивать шансы. Нужно просто выходить и выполнять свою работу на поле, верить в себя, отдавать все силы игре – только тогда можно добиться положительного результата.

- Какие в целом остались впечатления от «Николаева»? Соперник чем-то удивил?

- Хозяева неплохо играли во втором тайме, особенно в начале. До перерыва они больше оборонялись, больше внимания уделяли защите. После перерыва им удалось провести несколько острых атак, но, благодаря сейвам Артура Рудько, мы смогли сыграть на ноль.

- За счет чего можно достичь победы над «Шахтером» в финале?

- Считаю, футболисты киевского «Динамо» должны в каждом матче играть на максимуме своих возможностей и добиваться положительного результата.

- Можно сказать, что финал с «Шахтером» - это ключевой матч сезона для «Динамо»?

- Естественно, это будет очень важный матч, который нужно сыграть хорошо и победить.

- На матч с «грозой авторитетов» «Черноморцем» в воскресенье готовитесь по-особенному?

- Идет плановая подготовка. Будем разбирать соперника и постараемся подойти к игре в оптимальной форме.

- В составе одесситов играет много молодых ребят, в том числе, и воспитанников «Динамо». Вы внимательно следите за этой командой?

- Естественно. У меня друзья среди них. Наш соперник, действительно, серьезная, молодая команда, которая играет в хороший, агрессивный, контратакующий футбол. Они не просто так завоевали место в первой шестерке.

- Обрадовались, что матч перенесли в Киев?

- Конечно, хорошо, что игра пройдет на НСК «Олимпийский». В Одессе поле в плохом состоянии, если верить СМИ. Конечно, лучше играть на хорошем газоне, как на нашем стадионе.