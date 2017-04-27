Бадр ЭЛЬ КАДДУРИ: «Подписал контракт с Динамо ради Шевченко»

Бывший защитник «Динамо» Бадр Эль Каддури вспомнил интересные моменты своего пребывания в столице Украины.



- После проведенных 10,5 лет в Киеве мне было обидно покидать команду. Можно сказать, что «Динамо» - мой родной клуб, но в то же время я понимаю, что это жизнь, это футбол. Все рано или поздно имеет свойство заканчиваться. Мне было очень тяжело, но, тем не менее, мы сохранили хорошие отношения с руководством «бело-синих».



- За 10,5 лет, что вы провели в «Динамо», поступали ли вам предложения от других клубов. Если да, то, от каких?

- Да, их было достаточно много. В 2006 году меня звали в «Баварию». Были предложения от ПСЖ, московского «Локомотива», «Сатурна», ФК «Москва». Звали и другие клубы из Бельгии и Арабских Эмиратов… Однако я не являюсь таким человеком, который много говорит, поэтому в интервью я никогда не рассказывал об интересе к моей персоне со стороны других клубов. Всегда такие новости я воспринимал спокойно. Тут уж такое дело, если получается, то хорошо, если нет, то тоже неплохо. Все равно я играл в хорошей команде. В «Динамо» мы жили как одна семья, поэтому мне было тяжело что-то менять.



- Вам довелось поиграть в свое время с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым. Против кого все-таки было сложнее играть на тренировках?

- Было очень сложно играть против Реброва. А вот с Шевченко мы практически всегда попадали в одну команду. Конечно же, Шева был тем человеком, ради которого я подписал контракт с киевским «Динамо». Андрей был моим кумиром. Очень уважаю его как человека и футболиста.