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ГРАЧЕВ: «Игроки Шахтера должны показать максимум с Александрией»

Эксперт – о предстоящем матче чемпионата

  • 27.04.2017 18:06
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Ветеран «Шахтера» оценил эксперимент Паулу Фонсеки в полуфинале Кубка Украины, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи «горняков» с «Александрией» в чемпионате.

- Не рисковал ли Паулу Фонсека, выпуская на матч с «Днепром» неосновной состав?
- Риск есть всегда и во всем. Другое дело, на сколько уровень игры днепрян соответствует уровню игры «горняков», и какова разница в индивидуальном мастерстве футболистов. В какой-то мере наставник «Шахтера» рисковал, ведь были вопросы по сыгранности, функциональной готовности тех, кто в итоге вышел на поле. Но риск этот был не большой. Безусловно, резервисты находятся не в том состоянии, что игроки основы. Однако класс донецких исполнителей все равно виден невооруженным взглядом и просматривался по ходу матча с «Днепром». Взять того же Алана Патрика. Да, он ошибался - тем не менее проделал огромный объем работы и был полезен. Конечно, основа, возможно, быстрее бы решила вопрос о победителе, но играть хотят все: в клубе на контракте находится много футболистов и если не давать им шанс в таких играх, то, как говориться, когда еще? Тем более, что все подопечные Паулу Фонсеки тренируются вместе, знают видение футбола тренера и понимают, что и как нужно делать. По увиденному вчера могу сказать, что все, кто играл с «Днепром», не зря находятся в «Шахтере».

- Что может заставить дончан показать фееричный футбол в поединке с «Александрией»? Ведь золото по сути уже в кармане…
- Опять же, возможно, стоит обратиться к ротации состава. Не исключено, что кто-то уже просто пресытился футболом и эмоционально истощен в концовке сезона. В таком случае есть повод дать шанс тем игрокам, кто хорошо зарекомендовал себя в тренировочном процессе. У таких футболистов наверняка мотивация будет больше. Мотивировать команду должно и присутствие болельщиков, при этом неважно сколько их соберется на трибунах – 20 тысяч или 500 человек. Да и потом – все находятся на контрактах, получают премиальные за победы. Так что должны выходить на поле при любых турнирных раскладах и стараться показать свой максимум. Иначе стоит задуматься о смене профессии. Люди должны отрабатывать деньги, которые они получают.

- Важен ли для «Александрии» матч с «Шахтером» с точки зрения попадания в еврокубки и способна ли команда преподнести сюрприз?
- Не хочу обижать подопечных Владимира Шарана, но то, как они выступают в весенней части чемпионата, не может давать повод для оптимизма их болельщиками в противостоянии с «горняками». Шансов на положительный результат в игре с «Шахтером», при этом не столь важно каким составом он сыграет, - практически нет. Даже за ничью александрийцам будет сложно зацепиться. На мой взгляд, свою главную задачу команда выполнила еще когда попала в первую шестерку. Отсюда и такое отношение к поединкам весенней стадии: пошли травмы, ненужные карточки. Так что тренеру сейчас приходиться выжимать максимум из тех 13-14 человек, которые способны выходить на поле. Шаран пытается что-то делать, но если взять, к примеру, скандальную игру с «Олимпиком», то оптимизма она не внушает - команда далека от той формы, которая у нее была в весенней части сезона.

Напомним, матч «Шахтер» - «Александрия» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 26 апреля.

Источник — terrikon.com

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