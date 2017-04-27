КДК дисквалифицировал Мазяра на три матча

Заборонити головному тренеру Володимиру Мазяру відвідувати стадіон під час виступів на ньому «Вереса» упродовж трьох турів чемпіонату. Таке рішення прийняли члени Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.



Таким чином наставника рівнян покарали за появу в ігровій зоні під час матчу 18 березня у Вараші проти «Колоса». Крім того клуб зобов’язаний сплатити обов’язковий грошовий внесок – 5000 грн.



Нагадаємо, під час гри «Верес» - «Колос» Володимир Мазяр відбував дискваліфікацію і не мав права перебувати в ігровій зоні.