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КДК дисквалифицировал Мазяра на три матча

Клуб наказан штрафом на пять тысяч

  • 27.04.2017 17:57
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ФК Ровно
© ФК Ровно

Заборонити головному тренеру Володимиру Мазяру відвідувати стадіон під час виступів на ньому «Вереса» упродовж трьох турів чемпіонату. Таке рішення прийняли члени Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

Таким чином наставника рівнян покарали за появу в ігровій зоні під час матчу 18 березня у Вараші проти «Колоса». Крім того клуб зобов’язаний сплатити обов’язковий грошовий внесок – 5000 грн.

Нагадаємо, під час гри «Верес» - «Колос» Володимир Мазяр відбував дискваліфікацію і не мав права перебувати в ігровій зоні.

Источник — ФК Верес

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