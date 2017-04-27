Маркус ВАЙНЦИРЛЬ: «На выезде сложнее показывать свою игру»

В рамках 31 тура Бундеслиги «Шальке» в пятницу (28.4, начало в 20:30 по местному времени) сыграет с леверкузенским «Байером». На «Бай-Арене» кнаппены хотят взять реванш за поражение со счётом 0:1 в первом круге. Маркус Вайнцирль заявил, что его команда хочет улучшить выездную статистику.



«На чужом поле пока что нам не удается играть так же хорошо, как и дома. На «ФЕЛЬТИНС-Арене» мы действуем более уверенно. На выезде нам сложнее демонстрировать свою игру. Мы должны быть эффективнее в матчах на чужом поле, лучше защищаться и быстрее переходить из обороны в атаку», - заявил Вайнцирль. На чужом поле в Бундеслиге «Шальке» набрал всего лишь десять очков. Вайнцирль считает, что его команде не достает уверенности в своих силах. «Мы должны стать более уверенными в себе в матчах на выезде», - сказал главный тренер.



В первом матче против «Байера» «королевские синие» показали очень боевую игру. Кнаппены большую часть матча достойно сражались в меньшинстве, поскольку Налдо был удален уже на четвертой минуте. Лишь за 60 секунд до конца основого времени Штефан Кисслинг сделал счёт 1:0 в пользу Леверкузена. «В этот раз мы хотим заработать очки», - подчеркнул Вайнцирль.



Вайнцирль считает, что уровень соперника не соответствует его положению в турнирной таблице. «В данный момент они занимают 12-е место, но «Байер» это команда уровня Лиги чемпионов, в составе которой есть много хороших игроков. Но и у них в этом году дела идут не лучшим образом», - отметил Вайнцирль.



На «Бай-Арене» «Шальке» снова сможет рассчитывать на Леона Горецку. Игрок сборной Германии не принял участие в матче прошлого тура против Лейпцига из-за травмы головы. Под вопросом участие Сеада Колашинаца. У боснийца были проблемы с приводящей мышцей, но он, стиснув зубы, провел тот матч. «Надеюсь, что Сео сможет играть», - сказал Вайнцирль. «То же самое касается Макса Майера». Полузащитник в прошлом туре был заменен из-за травмы. Точно не сыграют Тило Керер (дисквалификация) и Матия Настасич (проблемы с икроножной мышцей).