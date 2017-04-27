Сергей РЕБРОВ: «Приравниваю Чернобыль к трагедии войны»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров побывал на встрече с детьми Чернобыля, во время которой выступил с речью.



- Я помню эту трагедию. Никто тогда не ощущал ее масштабов, но все понимали, что что-то случилось. Но пока сам не прочувствуешь…



Я каждый год стараюсь приходить на эту встречу, где бы ни был в тот момент. Я приравниваю эту аварию к трагедии войны. Тут тоже пострадали невинные люди, пострадали по чьей-то вине. Мы все должны помнить о погибших и помогать тем людям, которые пострадали от этой катастрофы.



Я очень рад, что наш президент относится с пониманием к этому, и каждый год или сам приходит на встречу, или передает подарки. Так же я рад, что клуб, в котором я провел практически всю жизнь, заботится о вас и помогает.



Хорошо, что сегодня на встречу пришли молодые футболисты, которые, к счастью, не застали эту трагедию, но будут знать, что такое случилось. И они будут знать, что есть такая история в нашей стране, и нужно чтить и помогать тем людям, которые пострадали от той трагедии и собрались сегодня в этом зале, - сказал Реброва.