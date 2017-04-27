Ярмоленко обошел Шевченко в рейтинге бомбардиров Динамо

Сделав хет-трик в поединке с «Николаевом», Андрей Ярмоленко довел счет своих голов в официальных матчах за «Динамо» до 127.
Тем самым он вышел на четвертое в списке лучших бомбардиров киевлян за все годы, обойдя Андрея Шевченко.
90 раз Андрей отличился в чемпионатах Украины, 19 - в Кубке Украины и 18 - в еврокубках.
ТОП-10 БОМБАРДИРОВ «ДИНАМО» ЗА ИСТОРИЮ
Годы ЧС КС ЧУ КУ ЕК Всего
1. Олег БЛОХИН 1969-1987 211 29 - - 26 266
2. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 - - 113 19 31 163
3. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 - - 97 22 23 142
4. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 - - 90 19 18 127
5. Андрей ШЕВЧЕНКО 1994-2012 - - 83 16 25 124
6. Олег ГУСЕВ 2003-2016 - - 58 16 22 96
7. Артем МИЛЕВСКИЙ 2003-2012 - - 57 14 16 87
8. Виктор КАНЕВСКИЙ 1955-1964 80 5 - - - 85
9. Леонид БУРЯК 1973-1984 57 12 - - 14 83
10. Виктор КОЛОТОВ 1971-1981 62 11 - - 8 81
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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