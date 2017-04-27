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Ультрас: Если б хотели устроить демонстрацию – масок было бы 2 тысячи

Фанаты «Динамо» - о скандале после матча с «Шахтером»

  • 27.04.2017 16:52
  • 1100 просмотров
  • 11 комментария
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champion.com.ua
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Ультрас «Динамо» отреагировали на бурю в СМИ, которая была вызвана акцией «Белая шиза» на матче с донецким «Шахтером», когда фотографы запечатлели некоторых болельщиков с фашисткой символикой.

«После матча Динамо – Шахтер на прошлой неделе и нашей акции #белаяшиза ряд СМИ в погоне за сенсацией решил назвать эту акцию расистской. Журналисты просят подтвердить или опровергнуть этот факт, поэтому чтобы не тратить время на каждого, вот позиция нашего движения:

1. На нашей трибуне никогда не было и не будет места толерантности. Но нам не нужно каждый раз выставлять свои взгляды напоказ – все и так о них знают.

2. Акция #белаяшиза была посвящена исключительно поддержке команды, именно такой посыл мы вкладывали в надпись «100% белый!» на баннере, именно так мы объясняли суть акции футболистам, когда просили их записать видео с приглашениями на стадион. Максимум белого, ведь именно это – основной цвет команды, и игроки выходил на поле именно в нем. Акцию «приходи на стадион в белом» мы начали еще несколько лет назад. Подобные баннеры появлялись на трибуне не раз.

3. То, что один человек пришел на стадион в маске, которая так привлекла внимание журналистов, не дает им право приписывать эти действия всему сектору. Если бы мы хотели устроить публичную демонстрацию – таких масок было бы на секторе две тысячи.

А любители сенсаций пусть лучше копают в сторону коррупции в нашем футболе, ведь тема расизма уже немного приелась. Высасывание новостей из пальца уже не вызывает ничего кроме улыбки. Во только кто-то до сих пор продолжает платить за подобные статьи…», - пишут ультрас в Facebook.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zarhsinskiy
      zarhsinskiy, 27.04.2017 16:59
    +8
    ответ типа "мы дураки.но есть же ещё дураки покруче.почему о них не пишете"... о каком фан движении идёт речь??? если бы там действительно были культурные люди с культурой боления,они бы какого то одного полудурка со свастикой как минимум не пустили,как максимум уничтожили...
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    ram-le
    ram-le, 27.04.2017 17:03
    +12
    Если даже один, а он был точно не один, пришёл, то как вы допускаете, чтобы один вас всех подставлял? Просто всем понравилось и решили, что это добавляет крутизны вашей акции. А теперь когда за жопу могут взять, решили рассказывать, что он не из вашей песочницы. Но это далеко не так - проанализируйте все фото...
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    sasha11206
      sasha11206, 27.04.2017 17:06
    -3
    Так оденьте 2 тысячи таких масок,с таким же рисунком .Тогда и ходить на кого не будет уже!!!
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    mavast
      mavast, 27.04.2017 17:09
    +3
    "Если бы мы хотели устроить публичную демонстрацию – таких масок было бы на секторе две тысячи."


    Що це? Погрози, безкарність, не керовоність? На кого ЦІ ... працюють і що цим хочуть сказати? Хто фінансує ЦИХ і хто їх підтримує. І фани кого? чи чого? Де відповідальність. Чому на ЦЕ відповідні закривають очі? Схаменіться
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    BENEFAKTOR
      BENEFAKTOR, 27.04.2017 17:09
    +6
    Зачем они делают эти провокации, а потом так смешно и глупо оправдываться!
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    valenok.21
      valenok.21, 27.04.2017 17:12
    +3
    2000 последователей нацизма и расизма. Это только тренировка. И они этого не скрывают.
    Господа властьпредержащие. Это вас не пугает? Или это идеология украинского государства?

    П.С. Масочка и свастичка была не одна и не у одного.
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    Elblanko
      Elblanko, 27.04.2017 17:34
    +3
    Ааааа!!!! Біла шиза, це не флешмоб і не акція. Це вони озвучили на що хворі, а я й не туди...
    Особливо перший пункт. Хоч написати можна було коротше. Просто, ми бидлани, всьо.
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    Elblanko
      Elblanko, 27.04.2017 17:38
    +4
    Я не можу втямити, якщо їм натянуть маску з "якоюсь" символікою, то таке, нічого особливого.... То чого свастика, чого не напис я гей??? Напишіть на футболках, на всіх двух тисячах, "Я ІМБІЦИЛ" теж буде кльово.
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    Istm
      Istm, 27.04.2017 17:44
    +4
    они даже не осознают как подставили клубы
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    Valeriy Kipelov
    online
      Valeriy Kipelov, 27.04.2017 17:55
    0
    Теперь так званные фанаты включили заднюю. Это же для вас круто быть пидерасистом. Так бы гордо всем и заявили- жаль что мы не все пришли со свастикой. Акция #белую шизу посвятили поддержке команды + показали своё пидерасистское нутро. Так сказать; два в одном.
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    Comraddm
      Comraddm, 27.04.2017 17:56
    +3
    >На нашей трибуне никогда не было и не будет места толерантности
    А это еще что означает в их понимании?
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