Ультрас: Если б хотели устроить демонстрацию – масок было бы 2 тысячи

Ультрас «Динамо» отреагировали на бурю в СМИ, которая была вызвана акцией «Белая шиза» на матче с донецким «Шахтером», когда фотографы запечатлели некоторых болельщиков с фашисткой символикой.

«После матча Динамо – Шахтер на прошлой неделе и нашей акции #белаяшиза ряд СМИ в погоне за сенсацией решил назвать эту акцию расистской. Журналисты просят подтвердить или опровергнуть этот факт, поэтому чтобы не тратить время на каждого, вот позиция нашего движения:

1. На нашей трибуне никогда не было и не будет места толерантности. Но нам не нужно каждый раз выставлять свои взгляды напоказ – все и так о них знают.

2. Акция #белаяшиза была посвящена исключительно поддержке команды, именно такой посыл мы вкладывали в надпись «100% белый!» на баннере, именно так мы объясняли суть акции футболистам, когда просили их записать видео с приглашениями на стадион. Максимум белого, ведь именно это – основной цвет команды, и игроки выходил на поле именно в нем. Акцию «приходи на стадион в белом» мы начали еще несколько лет назад. Подобные баннеры появлялись на трибуне не раз.

3. То, что один человек пришел на стадион в маске, которая так привлекла внимание журналистов, не дает им право приписывать эти действия всему сектору. Если бы мы хотели устроить публичную демонстрацию – таких масок было бы на секторе две тысячи.

А любители сенсаций пусть лучше копают в сторону коррупции в нашем футболе, ведь тема расизма уже немного приелась. Высасывание новостей из пальца уже не вызывает ничего кроме улыбки. Во только кто-то до сих пор продолжает платить за подобные статьи…», - пишут ультрас в Facebook.