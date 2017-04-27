Боруссия летом отправится в азиатское турне

Дортмундская «Боруссия» начнет подготовку к сезону-2017/18 сбором в Азии, который пройдет с 13 по 19 июля.



15 июля немецкий клуб сыграет с японским «Урава Редс», а 18-го в Гуанчжоу встретится с «Миланом».

– Мы очень рады, что и в этом году поедем в Японию и Китай. С удовольствием вспоминаем наши предыдущие поездки в эти страны. Уверен, встретим там многих преданных болельщиков нашего клуба, – сказал директор немецкого клуба по вопросам маркетинга Карстен Крамер.



За четыре тура до окончания чемпионата Германии «Боруссия» занимает третье место в таблице, набрав 56 очков. Также дортмундцы продолжают претендовать на победу в Кубке Германии, где в финале встретятся с «Айнтрахтом».