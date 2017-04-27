Боруссия летом отправится в азиатское турне

Дортмундская «Боруссия» начнет подготовку к сезону-2017/18 сбором в Азии, который пройдет с 13 по 19 июля.
15 июля немецкий клуб сыграет с японским «Урава Редс», а 18-го в Гуанчжоу встретится с «Миланом».
– Мы очень рады, что и в этом году поедем в Японию и Китай. С удовольствием вспоминаем наши предыдущие поездки в эти страны. Уверен, встретим там многих преданных болельщиков нашего клуба, – сказал директор немецкого клуба по вопросам маркетинга Карстен Крамер.
За четыре тура до окончания чемпионата Германии «Боруссия» занимает третье место в таблице, набрав 56 очков. Также дортмундцы продолжают претендовать на победу в Кубке Германии, где в финале встретятся с «Айнтрахтом».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.