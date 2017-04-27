ОФИЦИАЛЬНО: Коман стал полноценным игроком Баварии

Перед гостевым матчем против «Вольфсбурга», который состоится в субботу, в «Баварии» было принято важное кадровое решение: руководство немецкого Рекордмайстера активировала опцию выкупа Кингсли Комана у туринского «Ювентуса». 20-летний игрок сборной Франции перешел в «Баварию» в августе 2015 года на правах аренды. Новый контракт Комана рассчитан до 30.06.2020.

«Кингсли Коман - важный элемент будущего формирования нашей команды. Поэтому мы приняли решение активировать опцию выкупа. Кингсли - подающий надежды футболист с большим потенциалом. Мы уверены, что он сможет помочь нам в ближайшие годы», - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.