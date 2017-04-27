Хамес РОДРИГЕС: «Мы показали стремление к победе»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после матча 34-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (6:2) опроверг слухи о желании покинуть мадридцев.
- Я счастлив в клубе и доволен тем, как прошел минувший вечер, - цитирует Goal.com Родригеса. - Мы играли очень хорошо, показав интенсивный футбол и стремление к победе.
Впереди нас ждет пять решающих матчей Ла лиги, к которым мы должны подойти с той же страстью, что и к играм Лиги чемпионов.
Вне зависимости от того, кто выходит на поле, главное - результаты команды.
Когда нам предоставляют возможность проявить себя, мы должны делать все, чтобы оставить о себе хорошее впечатление.
Источник — Спорт-Экспресс в России
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.