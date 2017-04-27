Дмитрий ФАТЕЕВ: «Стремимся победить в матче с Карпатами»

Захисник «Зірки» Дмитро Фатєєв в інтерв’ю клубній прес-службі пригадав матч із кам’янською «Сталлю», поділився очікуваннями від майбутньої гри з «Карпатами» та розповів про свою позицію і взаємодію з партнерами.



- Дмитре, чому, на твою думку, «Зірка» поступилася «Сталі»?

- Я вважаю, що цієї поразки ми не заслужили. Адже непогано зіграли, розібрали тактику суперника, знали, як він буде діяти. Вийшли на гру сконцентрованими, але пропустили, можна сказати, випадковий гол, через який і програли. До того ж, догравали в меншості, хоча видалення, я вважаю, теж було неправомірним. Через ці фактори ми й поступилися – 0:1.



- Чи дійсно гра була такою грубою, що арбітр «виписав» аж 12 жовтих карток?

- Ні ми, ні суперник не бажали програвати в жодному моменті, в жодному єдиноборстві, тому матч видався таким жорстким. І ми, і «Сталь» хотіли володіти перевагою на кожному клаптику поля, тому багато фолили. Відтак, арбітр аргументовано роздав таку кількість «гірчичників».



- Багато експертів відзначають, що ти додав на позиції центрального захисника. Сам як вважаєш?

- Ви знаєте, мені комфортно грати центрального захисника, хоча раніше я більше виконував функції правого. Приємно, звісно, що твою роботу відзначають, але я намагаюся не звертати на це уваги. Моя справа ‒ працювати й повністю віддаватися на футбольному полі. Кожен гравець, якщо посилено працюватиме над собою, буде додавати в майстерності й у класі.



- Ви вже звикли до схеми із трьома центральними захисниками?

- Ще з минулого року, коли головним тренером став Роман Монарьов, ми почали грати за такою схемою. Потім на зборах, можна сказати, відшліфували її. Ми постійно діємо із трьома центральними оборонцями, тому звісно звикли до неї. Була достатня кількість ігор, аби призвичаїтись.



- Чи немає проблем із взаємодією з партнерами-легіонерами?

- В основному, ні. Єдине, що коли потрібно швидко зреагувати на якийсь момент, то іноді буває, що ми не розуміємо одне одного. Проте ви знаєте, футбольна мова – одна, тому загалом нам не складно взаємодіяти одне з одним.



- Як оцінюєш наступного суперника ‒ львівські «Карпати»?

- У львів’ян дуже хороша команда. Міцна, бойовита. Там зібрані непогані футболісти, котрі мають досвід виступів не тільки у Прем’єр-лізі, а і в єврокубках, у збірній України. Чекаємо дуже складного поєдинку, але прагнемо в ньому перемогти. Два матчі поспіль ми залишилися без очок, тому вже просто необхідно здобувати позитивний результат перед рідними вболівальниками. Двічі «Карпати» в цьому сезоні ми вже подужали, намагатимемося зробити це й утретє. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити всіх кропивничан на трибуни нашого стадіону, підтримати нас у суботу в такому нелегкому протистоянні.