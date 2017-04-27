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Роман ЧУМАК: «При таком количестве людей я еще не играл»

Голкипер «Николаева» - о противостоянии с «Динамо»

  • 27.04.2017 15:33
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Вчерашний матч против «Динамо» вызвал в Николаеве невиданный ажиотаж. Игрок «Николаева» Роман Чумак поделился своими эмоциями после матча.

- Это было просто супер. При таком количестве людей я еще не играл. Мы не могли подвести их, сражались, но не повезло. Было красиво, хорошо, болельщики… Это супер.

Напомним, «Николаев» проиграл «Динамо» в полуфинале Кубка Украины 0:4.

Источник — ТК Футбол

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