Роман ЧУМАК: «При таком количестве людей я еще не играл»

Вчерашний матч против «Динамо» вызвал в Николаеве невиданный ажиотаж. Игрок «Николаева» Роман Чумак поделился своими эмоциями после матча.
- Это было просто супер. При таком количестве людей я еще не играл. Мы не могли подвести их, сражались, но не повезло. Было красиво, хорошо, болельщики… Это супер.
Напомним, «Николаев» проиграл «Динамо» в полуфинале Кубка Украины 0:4.
Источник — ТК Футбол
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