Сергей КОВАЛЕЦ: «Нужно отдать должное Андрею Шевченко»

29 апреля исполнится 25 лет со дня первого официального матча сборной независимой Украины по футболу. Напомним, в том поединке на ужгородском Авангарде хозяева уступили венграм — 1:3. Слово Сергею КОВАЛЬЦУ, выступавшему тогда за киевское Динамо. В историю украинской сборной он вошел не только как участник ее премьерного матча, но и как игрок, который получил первое предупреждение в национальной команде.



— На мой взгляд, 25 лет назад мы удачно провели первый тайм, — вспоминает Сергей Иванович. — Мы много и разнообразно атаковали, дважды могли открыть счет, но сначала после удара Юрия Шелепницкого союзником гостей стала стойка ворот, а затем арбитр Вадим Жук не заметил, что венгры сфолили в своей штрафной в борьбе с Александром Щербаковым.



Однако после перерыва на наших действиях начали сказываться несыгранность и усталость, и более опытный соперник перехватил инициативу. На 71-й минуте я довольно жестко сыграл в борьбе с Киприхом и был справедливо наказан предупреждением. Как видите, вошел в историю (улыбается). И все же мы не заслуживали поражения. По крайней мере, с таким счетом…



— На ваш взгляд, что помешало сборной Украины добиться положительного результата в своем первом официальном матче?

— Думаю, что мы пострадали прежде всего из-за того, что не было надлежащей подготовки к поединку. О какой сыгранности может идти речь, если мы ограничились лишь одним предыгровым занятием? Наконец, чувствовалось отсутствие ряда ведущих украинских исполнителей, выступавших за рубежом…



— Я обратил внимание на то, что костяк той команды составляли футболисты Черноморца. Почему не Динамо?

— А по-другому и быть не могло, ведь именно в тот период группа киевских игроков подписала контракты с зарубежными ФК и отсутствовала. Еще несколько исполнителей были задействованы в сборной СНГ.



— А как вы отреагировали на приглашение в национальную команду?

— О вызове мне сообщил тогдашний главный тренер киевского Динамо Анатолий Пузач. Конечно, было очень приятно, ибо для меня выступать за сборную страны — большая честь.

«Все матчи за сборную мне одинаково дороги»



— Припоминаете, что говорил в раздевалке в Ужгороде наставник сине-желтых Виктор Прокопенко после финального свистка?

— Что особо расстраиваться не стоит, что важно все хорошенько проанализировать и сделать правильные выводы. Хотя, если откровенно, чувствовалось, что в таком составе команда вряд ли еще соберется. Однако нужно сделать скидку на то, что комплектование той сборной проходило в экстремальных условиях.



— Вы провели за сине-желтых 10 поединков. Какой из них запомнился больше всего?

— Знаете, не хочется какой-то из них выделять. Они мне все дороги, и я горжусь, что мне посчастливилось выступать за сборную Украины.



— Тогда хотелось бы услышать ваше мнение о национальной команде нынешнего образца…

— Нужно отдать должное рулевому Андрею Шевченко, который не только предпринимает много усилий, чтобы в его поле зрения были все перспективные футболисты, но и при первой же возможности предоставляет им шанс проявить себя.



Поверьте, уже один только вызов в главную команду страны, возможность потренироваться под руководством Андрея Шевченко или его помощника, еще одного знаменитого в прошлом игрока, Мауро Тассотти, поможет молодому исполнителю поверить в свои силы и прогрессировать.



Также импонирует, что нынешняя сборная стремится действовать первым номером. Радует, что Андрею Шевченко удалось наладить контакт с клубными тренерами. Диалог всегда полезен, и я верю, что в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира еще не все потеряно.



— Вы тоже стараетесь держать руку на пульсе. Вас часто можно увидеть на футбольных матчах. А сами еще на поле выходите?

— Да, поддерживаю форму в клубе Фортуна, дважды в неделю тренируемся, участвуем в турнирах. Среди моих нынешних партнеров — известные политики, бизнесмены. Из бывших футболистов — Виктор Хлус, которого особо представлять не надо… В общем, надеюсь, что 27 мая, когда в Ужгороде состоится матч ветеранских сборных Украины и Венгрии, посвященный 25-летию того исторического противостояния на Авангарде, не разочарую болельщиков.