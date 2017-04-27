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ДЕМЬЯНЕНКО: «Игра Динамо не понравилась, но они подтягивают молодежь»

Экс-тренер столичного клуба – о последних результатах киевлян

  • 27.04.2017 15:06
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ДЕМЬЯНЕНКО: «Игра Динамо не понравилась, но они подтягивают молодежь»

В среду, 26 апреля, сборная Украины среди ветеранов на киевском стадионе «Локомотив» провела открытую тренировку. Во время занятия главный тренер команды Анатолий Демьяненко в интервью журналисту FootBoom рассказал о ближайших планах команды, а также поделился своими впечатлениями от просмотра поединка «Динамо» - «Шахтер».

- 28 апреля сборная Украины среди ветеранов выезжает в Каховку, где мы сыграем с местной командой. На следующий день проведем товарищеский матч в Бериславе. Дальше, 21-го мая, сыграем во Львове с Грузией. А спустя неделю, 27-го мая, в Ужгороде проведем матч против сборной Венгрии. Наконец, 5 июня наша команда в Умани встретится с Израилем.

Нас приглашают во множество городов, но везде успеть мы не успеваем. Планируем проводить игры в пятницу-субботу, чтобы в воскресенье ребята имели выходной, могли провести его с семьей. Это что касается ближайших планов. А дальше у нас есть варианты в Канаде, США, Испании.

- Андрея Шевченко приглашали в команду?
- У него нет времени. Понятно, что он занят. Возможно, когда появится свободное время, он сыграет за сборную ветеранов.

- Матч «Динамо» - «Шахтер» смотрели?
- Конечно.

- Как вам игра?
- Не понравилась. Именно игра «Динамо» не понравилась. «Шахтер» демонстрирует более сбалансированную игру, в составе донецкой команды играют более мастеровитые футболисты. Это мое мнение. Но здесь есть и другая сторона: «Динамо» подтягивает молодежь. В команде играют много молодых футболистов. Посмотрим, что будет дальше.

- Одна из наиболее актуальных и наболевших тем в украинском футболе - формат чемпионата Украины. Вам нынешний формат нравится?
- Сложно сказать. Понимаете, у нас сейчас такая обстановка в стране… Команды едва выживают. Не могу сказать, что нынешний формат хороший или плохой. Это формат, который обусловлен нынешними реалиями украинского футбола. Раньше в чемпионате Украины постоянно играли 16 команд. А сейчас едва 12 набирается.

- От украинского к зарубежному футболу. Какой команде симпатизируете в чемпионате Украины?
- Мне очень понравился «Монако» - бегущая молодая команда. Очень удивили меня французы своей игрой. Также очень прилично выглядит «Ювентус».

- А вы как считаете, кто станет победителем Лиги чемпионов?
- Я – не прогнозист, прогнозировать не люблю. Футбол – игра непредсказуемая. Любой из полуфиналистов может выиграть Лигу чемпионов.

Источник — Динамомания

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