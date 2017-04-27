Томас ТУХЕЛЬ: «Удача была на стороне Боруссии»

Якщо Чорноморець обіграє Динамо, а Зоря втратить очки з Олімпіком - буде справжня заруба за 3 міс...

Зустрінемо в Луцьку виродка і засунемо в мусорний бак. разом з його білим ауді А4, хоча ні, перед...

Просто цирк устроили и травлю! Вот почему наши артисты Потап и все его группы спокойно работает в...

Как много из вас, диванных поцреотов, готовы поехать на Донбасс и умереть за свою родину, если на...

... у таких як ти "Родіни" швидше за все нема.

Підсумуємо: до мене тут - 3 висери кремлебота, 2 - сРУлькофілових ватани і один нормальний громад...