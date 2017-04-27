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Томас ТУХЕЛЬ: «Удача была на стороне Боруссии»

Главный тренер дортмундского клуба поделился впечатлениями о победе над «Баварией» (3:2)

  • 27.04.2017 14:56
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ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель
© ФК Боруссия Дортмунд. Томас Тухель

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Баварией» в полуфинале Кубка Германии (3:2).

«Мы очень хорошо начали, но после нашего незаслуженного гола потеряли хватку. Нам повезло, что к перерыву счёт был всего лишь 2:1. Начиная с 60-й минуты мы стали играть лучше, мы действовали смелее. Игра стала более открытой, мы почувствовали, что можем не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Очевидно, что без удачи никуда. И сегодня она была на нашей стороне», – отметил Тухель.

Источник — ФК Бавария

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