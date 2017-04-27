Бывший полузащитник и капитан сборной Украины Анатолий Тимощук останется почетным гражданином Луцка. В марте в Интернете появилась петиция с требованием лишить Тимощука этого звания. Причиной послужило решение украинца войти в тренерский штаб «Зенита», несмотря на сложные взаимоотношения между Украиной и Россией.

Всего за шесть дней из предоставленных 14 петиция набрала нужное количество подписей, и этот вопрос был вынесен на обсуждение на заседании городского совета Луцка.

На сессии, которая состоялась 26 апреля, депутаты пять раз выносили на голосование вопрос о лишении Анатолия Тимощука звания почетного гражданина. Как сообщает официальный сайт городского совета Луцка, чтобы лишить Тимощука этого звания не хватило семи голосов.