Александр ВЕНГЛИНСКИЙ: «Все ребята соскучились по футболу»

28 и 29 апреля сборная Украины среди ветеранов проведет две товарищеские игры в Каховке и Бериславе. Накануне матча своими ожиданиями от матчей против СК «Каховки» и Сборной Бериславского района поделился защитник сборной Украины Александр Венглинский, в свое время защищавший цвета киевского «Динамо», донецкого «Металлурга» и «Ворсклы».

- Чего ожидаете от матчей в Каховке и Бериславе? Какие задачи ставит перед собой команда?

- Ожидаем праздника футбола, который подарит радость людям, собравшимся на трибунах. Подобные матчи мы проводим с целью популяризации футбола и поддержки наших ребят, которые отстаивают честь Украины на войне. Также мы просим людей из всех регионов, чтобы они также не забывали о наших защитниках и всегда старались им помогать.

Все ребята в сборной соскучились за футболом и с нетерпением ждут этих матчей. Мы большую часть жизни провели на футбольном поле и уже не можем без этого жить. Футбол - это положительные эмоции, которые ты помнишь еще с детства, поэтому будем выходить, играть в свою игру и делать свое любимое дело.

В нашем возрасте голова на футбольном поле работает, мысль правильная, но ноги уже не слушаются, поэтому хотелось бы, чтобы в Каховке и Бериславе в соперниках у нас были команды, которые равны или приближены к нам по возрасту. Всегда хочется играть против команды, которая сама играет в футбол и сопернику дает играть. Но а главное - подарить зрителям бескомпромиссную борьбу, хороший футбол и много голов.