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Виктор УЛЬЯНИЦКИЙ: «Постараемся подарить зрителям праздник»

Экс-игрок «Днепра» - о предстоящих матчах ветеранской сборной Украины по футболу

  • 27.04.2017 14:02
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Виктор УЛЬЯНИЦКИЙ: «Постараемся подарить зрителям праздник»
Защитник ветеранской сборной Украины Виктор Ульяницкий накануне отъезда команды на юг Украины на матчи против СК «Каховка» и Сборной Бериславского района поделился своими ожиданиями от вояжа.
 
- Какой настрой у команды и у вас лично на предстоящие матчи в Каховке и Бериславе?
- Едем в Каховку для общего развития футбола в стране и в этом регионе. Думаю, что для людей, которые видели многих игроков ветеранской сборной Украины в свое время по телевизору, будет большой праздник увидеть их воочию. Постараемся доставить зрителям, пришедшим в пятницу и субботу на стадион, массу удовольствия.
 
- Насколько сложно выходить на футбольное поле после столь длительного переезда, ведь игроки сборной проведут в автобусе более 10-ти часов?
- Вы знаете, мы по жизни пилигримы, и без дороги уже жить не можем. Это я понял после того, как закончил карьеру. Но для нас главное удовольствие - это собраться вместе. Когда собираемся одной командой, то есть много общих тем для разговоров, шуток и воспоминаний. Нам эта дорога не будет в тягость, а, наоборот, в радость.
 
- Вскоре вашу команду ожидают международные матчи против сборных Грузии, Венгрии и Израиля... Чего ожидаете от этих поединков?
- Во-первых, хотелось бы выразить благодарность Олегу Михайловичу Собуцкому, который организовал для нас такие интересные матчи и возвращает для нас опыт международных игр. Конечно же, такие матчи интересны зрителям и самим участникам противостояния. У болельщиков будет прекрасная возможность вспомнить игру своих кумиров и насладиться праздником футбола. Для нас, футболистов, будет интересно вновь увидеться со старыми друзьями и товарищами, с которыми ты когда-то играл на одном поле.
 
Напомним, что 28 апреля сборная Украины среди ветеранов проведет матч против СК «Каховка» на стадионе «Олимпийский» (начало матча запланировано на 17:00), а уже на следующий день, в 11:00, сыграет против Сборной Бериславского района.
 

Источник — Sport.ua

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