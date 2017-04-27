Ветеранська збірна України готується до відповідальних матчів

Національна збірна України з футболу серед ветеранів 28-го і 29-го квітня відкриє для себе новий сезон матчами на півдні України - в Каховці і сусідньому Бериславі. Напередодні від'їзду команда Анатолія Дем'яненка на стадіоні «Локомотив» у Києві провела відкрите тренування для представників мас-медіа та вболівальників.

На тренувальному занятті 26-го квітня було як ніколи людно. У збірній знайшлося місце двом голкіперам - Віталію Реві та Святослава Сироту, захисникам Володимиру Єзерському, Віталію Самойлову, Андрію Оксімцу, В'ячеславу Свідерському, а атаку підтримували видатні в недавньому минулому футболісти, такі як Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Сергій Нагорняк, Артем Яшкін та інші .









Відвідав відкрите тренування і куратор збірної України Олег Собуцький, який ініціював перед початком заняття розпис футболістами і тренерським штабом національного прапора України на підтримку Володимиру Кличку, який 29-го квітня буде боксувати в Лондоні проти Ентоні Джошуа.

Перші 15 хвилин тренування були відкриті для преси. Протягом цього часу своїми думками про український футбол, останній матч «Динамо» - «Шахтар», успіхи команди Андрія Шевченка встигли поділитися багато футболістів ветеранської команди. Рульовий Анатолій Дем'яненко в інтерв'ю ЗМІ розповів про найближчі плани команди, в які входять гри проти команд Грузії (у Львові, 21 травня), Угорщини (в Ужгороді, 27 травня) і Ізраїлю (в Умані, 5 червня).

Саме заняття пройшло в дружній, але безкомпромісній атмосфері. Гравці збірної України розділилися на дві групи і провели показовий матч, перемогу в якому «червоним» приніс гол Віталія Самойлова на останній секунді тренувального заняття. У п'ятницю, 28-го квітня, збірна України вирушить до Каховки, де о 17:00 того ж дня вийде на газон стадіону «Олімпійський» і буде битися проти місцевого СК «Каховка».







