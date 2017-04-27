Мирон МАРКЕВИЧ: «Не понимаю тренера Шальке, Коноплянка не хуже других»

Экс-тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, который не получает игровой практики в «Шальке».

«Вот Коноплянка сейчас не играет. Ладно – «Севилья», там были действительно солидные исполнители. Но «Шальке»... Я просто не понимаю того тренера. Отнюдь Коноплянка не хуже других. Я уверен в том, что он помог бы «Шальке» пройти «Аякс». В свое время забивал голландцам за «Днепр». И я уверен: если бы Женю выпустили хотя бы на последние 20 минут, он решил бы судьбу противостояния.

О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что тренер не готовился к игре. Если бы он готовился – увидел бы, что Коноплянка забивал «Аяксу» гол. Причем – какой гол! Ну что уже поделаешь... Коноплянке просто нужно найти свою команду», – считает Маркевич.