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Мирон МАРКЕВИЧ: «Не понимаю тренера Шальке, Коноплянка не хуже других»

Украинскому полузащитнику нужно найти свою команду, считает специалист

  • 27.04.2017 12:55
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  • 1 комментария
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Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, который не получает игровой практики в «Шальке».

«Вот Коноплянка сейчас не играет. Ладно – «Севилья», там были действительно солидные исполнители. Но «Шальке»... Я просто не понимаю того тренера. Отнюдь Коноплянка не хуже других. Я уверен в том, что он помог бы «Шальке» пройти «Аякс». В свое время забивал голландцам за «Днепр». И я уверен: если бы Женю выпустили хотя бы на последние 20 минут, он решил бы судьбу противостояния.

О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что тренер не готовился к игре. Если бы он готовился – увидел бы, что Коноплянка забивал «Аяксу» гол. Причем – какой гол! Ну что уже поделаешь... Коноплянке просто нужно найти свою команду», – считает Маркевич.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    pike1
      pike1, 27.04.2017 13:22
    0
    и еще бы можно было бы понять тренера если бы команда давала результат, а Коноплянка выбивался бы с общего ритма, но команда не показывает игры, а он все время на замене, не верю я что он хуже всех
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