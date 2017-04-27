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Давид АЛАБА: «Если упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это»

Игрок «Баварии» разочарован поражением от «Боруссии» Д в полуфинале Кубка Германии (2:3)

  • 27.04.2017 12:27
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ФК Бавария. Давид Алаба
© ФК Бавария. Давид Алаба

Футболист «Баварии» Давид Алаба поделился впечатлениями о поражении от «Боруссии» Дортмунд (2:3) в полуфинале Кубка Германии.

«У нас было достаточно моментов для того, чтобы предрешить ход матча. Если ты упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это. Если бы мы вели 3:1, то всё бы выглядело по-другому. Дортмундцы хладнокровно использовали свои шансы», – считает Алаба.

Источник — ФК Бавария

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