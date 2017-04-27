Давид АЛАБА: «Если упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это»

Футболист «Баварии» Давид Алаба поделился впечатлениями о поражении от «Боруссии» Дортмунд (2:3) в полуфинале Кубка Германии.
«У нас было достаточно моментов для того, чтобы предрешить ход матча. Если ты упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это. Если бы мы вели 3:1, то всё бы выглядело по-другому. Дортмундцы хладнокровно использовали свои шансы», – считает Алаба.
Источник — ФК Бавария
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