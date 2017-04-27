Давид АЛАБА: «Если упускаешь шансы, то потом расплачиваешься за это»

У Реброва вообще все норм. Игра ДК - ребята старались, чемп - только в 16 команд, хотя у нас по б...

Лучше б он рассказал почему на пресс-конференцию не пришел

Я не знаю как такое можно тут писать типо Волки и Овцы??? это что Динамо Киев Волки? а Николаев ...

и еще бы можно было бы понять тренера если бы команда давала результат, а Коноплянка выбивался бы...

Я могу подсказать как они и откуда могут получать все эти фаеры и всякую запрещенную муть!! если ...

Чем хуже играет команда тем более неадекватные ультрас

Не устану повторять что ультрас и нациналисты не могут быть разумнее обезьян по определению. Толь...