Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Не сомневаюсь, что возьмем бронзовые медали»

Полузащитник «Зари» Владислав Калитвинцев, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал о выступлениях за луганский клуб.

— Владислав, у вас есть сомнения насчет того, кто займет третье место в чемпионате?

— Нет, конечно. Не сомневаюсь, что мы возьмем бронзовые медали. Это наша цель, и мы на верном пути.

— Вы можете представить, что однажды «Заря» опередит киевское «Динамо», или это исключено?

— Всё возможно. «Заря» стремится к этому. Конечно, в этом сезоне уже невозможно, но вот со следующего «Заря» попытается прыгнуть еще выше.

— В чем феномен «Зари» — почему луганская команда стала третьей силой в украинском футболе?

— Очевидно, всё дело в тренерском штабе луганской команды. «Заря» не обладает теми ресурсами, что два гранда, но тренеры сумели донести свое видение игрокам и создали благоприятный микроклимат в коллективе. Придя сюда, я первым делом это заметил — здесь все в хороших отношениях друг с другом.

— Даже с Бонавентуре?

— Есть те, кто говорит по-английски, да и сам Деннис немного наших фраз знает. Главное, что он толковый игрок.

— Получается, вам как воспитаннику «Динамо» комфортно находиться в коллективе, который очень близок к «Шахтеру»?

— Я стараюсь не обращать внимание на эти вещи. Я понимаю, в какой команде нахожусь и какие требования ко мне. Моя задача — играть в футбол!

— По-вашему, «Заря» независима от «Шахтера»?

— Ни для кого не секрет, что здесь в аренде немало игроков донецкого «Шахтера», поэтому в какой-то мере можно говорить, что и зависима, но это не мне решать.

— Болельщики «Динамо» просят, чтобы вы уговорили Форстера перейти в киевское «Динамо», а не в «Шахтер». Замолвите словечко?

— Ох, если бы это от меня зависело. Защитник очень хороший, что я могу сказать.

— По условиям аренды «Заря» вам платит весь оклад или частично — «Динамо»?

— Пускай этот вопрос останется между мной и клубами. Я не думаю, что такие нюансы стоит выносить на публику, — сказал Калитвинцев в интерью журналу «Футбол».