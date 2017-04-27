Душан БАСТА: «Никто не ожидал от Лацио такой прыти»

Футболист римского «Лацио» Душан Баста дал интервью на тему успехов команды Симоне Индзаги в нынешнем сезоне. Как известно, «орлы» пробились в финал Кубка Италии, в котором сразятся с туринским «Ювентусом». В Серии А «Лацио» занимает почётное для себя четвёртое место в турнирной таблице.

«Правда состоит в том, что никто не ожидал от «Лацио» такой прыти. Мы упорно работали с первого дня тренировочных сборов, вся команда довольна тем, что делает. «Лацио» вернулся в число больших клубов Италии. В раздевалке хорошая атмосфера, и это приносит свои плоды.

Кубок Италии? Победа над «Ромой» была фантастическим результатом. В финальном матче нам будет противостоять «Ювентус», это очень сложная игра. Туринцы являются лучшей командой Италии, но мы всегда сохраняем надежду на победу. Сделаем все возможное, чтобы выиграть Кубок».