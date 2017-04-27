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Душан БАСТА: «Никто не ожидал от Лацио такой прыти»

Защитник «Лацио» - о выступлении своей команды в чемпионате и Кубке Италии

  • 27.04.2017 12:05
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ФК Лацио. Душан Баста
© ФК Лацио. Душан Баста
Футболист римского «Лацио» Душан Баста дал интервью на тему успехов команды Симоне Индзаги в нынешнем сезоне. Как известно, «орлы» пробились в финал Кубка Италии, в котором сразятся с туринским «Ювентусом». В Серии А «Лацио» занимает почётное для себя четвёртое место в турнирной таблице. 
 
«Правда состоит в том, что никто не ожидал от «Лацио» такой прыти. Мы упорно работали с первого дня тренировочных сборов, вся команда довольна тем, что делает. «Лацио» вернулся в число больших клубов Италии. В раздевалке хорошая атмосфера, и это приносит свои плоды. 
 
Кубок Италии? Победа над «Ромой» была фантастическим результатом. В финальном матче нам будет противостоять «Ювентус», это очень сложная игра. Туринцы являются лучшей командой Италии, но мы всегда сохраняем надежду на победу. Сделаем все возможное, чтобы выиграть Кубок».
 

Источник — Euro-football

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