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Филипп ЛАМ: «Мы очень разочарованы»

Капитан «Баварии» рассказал о поражении от «Боруссии» Дортмунд в полуфинале Кубка Германии

  • 27.04.2017 11:30
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ФК Бавария. Матс Хуммельс и Филипп Лам
© ФК Бавария. Матс Хуммельс и Филипп Лам

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в полуфинале Кубка Германии.

«Разочарование велико. Мы рассчитывали на многое. После 15 минут это было заметно. Мы хотели выйти в финал. К сожалению, нам это не удалось. В первые четверть часа мы играли хорошо, но были недостаточно последовательны. После мы контролировали игру. Если у нас есть преимущество в два мяча, но нас сложно победить», – отметил Лам.

Источник — ФК Бавария

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